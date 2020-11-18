Русская вакцина, новая война с ХАМАС и национализм Трампа: Израиль в фокусе

Анастасия Иванова

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил с Президентом России Владимиром Путиным о возможной закупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

«Мы обсудим это в ближайшие несколько дней», — заявил Нетаньяху на пресс-конференции незадолго до разговора. «Моя цель — доставить как можно больше вакцин из как можно большего числа источников для числа граждан и как можно быстрее».

Он подчеркнул, что вакцины не поступят «завтра, это займет время, но… мы говорим о месяцах».

Кремль выступил с заявлением, в котором говорится, что Путин и Нетаньяху обсудили возможное сотрудничество в отношении российской вакцины.

Эффективность российской вакцины против коронавируса Sputnik V на данный момент составляет 92%, заявил на прошлой неделе государственный фонд благосостояния страны. (mignews.com)

Портал mignews.com опубликовал аналитическую статью публициста Ирины Петровой под заголовком «„Случайные“ ракеты».

Радость по поводу избрания Байдена, восьмая годовщина ликвидации полевого командира Ахмада Джабари, плохая погода, короткое замыкание… Какой бы ни была причина последнего обстрела Израиля, он снова напомнил о том, что Газа остается Газой — непреходящей и плохо контролируемой угрозой.

Президент Трамп многое сделал для еврейского государства, но мы не успели воспользоваться его правлением, чтобы раз и навсегда решить проблему ХАМАСа и управляемого им анклава. Впрочем, скорее всего никто и не хотел ее решать. ХАМАСу жизненно необходимо иметь под боком «сионистское образование», чтобы оправдывать свое существование, но и Израиль, точнее, его нынешнее руководство, извлекает определенную выгоду из того, что рядом находится осиное гнездо под названием сектор Газа.

ХАМАСу нужно держать под контролем население и получать финансирование от спонсоров террора, и чем меньше этих спонсоров, тем более активные действия требуются от боевиков, чтобы оправдать вложенные в них деньги. Сейчас, когда на смену Сирии и Катару приходят Турция и Иран, ХАМАСу нужно оправдать возлагаемые на него надежды. К открытому противостоянию движение не готово, но время от времени запускать по «оккупантам» ракеты и делать вид, что это ошибка, — тоже выгодная тактика.

С другой стороны, опасность ХАМАСа близка и очевидна всем жителям нашей страны, в отличие от далекой и пока еще теоретической угрозы Ирана. А опасность — это мощный рычаг для привлечения на свою сторону общественного мнения и голосов избирателей.

У Нетаньяху сегодня есть сразу две веские причины нуждаться в голосах и симпатиях общественности — это предстоящие, по всей вероятности, уже весной новые досрочные выборы и еще более близкий судебный процесс. Несмотря на все старания, премьеру не удалось завоевать титул победителя коронавируса; даже если эпидемия сойдет на нет, сама собой или с помощью вакцины, это будет не его заслуга. Скорее, наоборот, Биби вменят в вину бестолковые действия правительства против «короны» и манипулирование карантинными мерами.

Во всех предвыборных кампаниях последних лет Нетаньяху апеллировал к стабильному состоянию экономики, которая уверенно развивалась при его правлении. Но ковид смешал и эти карты; даже если Израиль выберется из кризиса со сравнительно небольшими потерями, премьеру это не поможет. Десятки тысяч безработных и разорившихся предпринимателей вряд ли захотят спасать его от отставки и тюрьмы.

Самый крупный успех, которое глава правительства старается представить своим личным достижением, — «соглашение Авраама», заключение мирных договоров с арабскими странами. Но это событие мирового масштаба сегодня не слишком волнует израильтян — им важнее, что они будут есть и как их будут лечить, если они заболеют. Кроме того, правые круги недовольны тем, что ради этих соглашений заморожено распространение суверенитета на Иудею и Самарию. От Байдена ждут, что он будет давить на правительство Израиля, добиваясь возобновления переговоров с палестинцами. Биби будет трудно противостоять этому давлению и придется еще труднее, если он уступит. В этом случае правый избиратель дружно уйдет к Беннету.

Таким образом, у Нетаньяху остается всего один мощный козырь — террористическая угроза. И здесь к его услугам ХАМАС, хоть и ослабленный, но по-прежнему агрессивный и располагающий ракетами, способными поразить цели практически по всей стране. Новый виток эскалации сплотит народ Израиля вокруг правительства и отодвинет на задний план вопросы экономики, здравоохранения и коррупции, не говоря уж о таких «мелочах», как суд над премьер-министром.

Власти Газы через египетских посредников транслируют израильской стороне, что не хотят воевать, но это может быть лишь отговоркой, чтобы впоследствии обвинить в развязывании противостояния еврейское государство. Мы уже не раз слышали заявления о «случайных» обстрелах, которые лишь доказывают, что ракетные установки террористов постоянно нацелены на Израиль.

Кроме того, хамасовские политики не готовы признать, что они не контролируют другие группировки Газы и даже собственное боевое крыло «Бригад аль-Касама». Возможно, именно поэтому они придерживаются версии «технической ошибки». На деле же любая группа способна развязать столкновение, не согласовывая его с местной властью. Это особенно реально в свете усиления в Газе «Исламского джихада» и ИГ, а также растущих военных амбиций Турции.

Да, Газа находится в отчаянном положении из-за стремительно растущего числа зараженных коронавирусом, но и этот кризис может стать поводом начать войну и отвлечь внимание населения от насущных проблем. Кроме того, это лишняя возможность напомнить всему миру о страданиях палестинского народа.

Таким образом, любая случайно или намеренно прилетевшая из Газы ракета способна спровоцировать крупную военную операцию — все зависит от реакции Израиля. Нетаньяху при этом почти ничем не рискует: арабские страны, заключившие с нами соглашение, не особо благоволят к ХАМАСу, а умеренный Байден вряд ли будет вводить против Израиля санкции или сокращать военную помощь. Единственное огорчение для Биби: война поднимет рейтинг министра обороны Бени Ганца. Недаром тот делает жесткие заявления в связи с недавними обстрелами и обещает новую, более эффективную тактику ведения боевых действий.

Но Ганц зря надеется вернуть себе популярность на поле боя. Обострение обычно вызывает сдвиг общественных настроений вправо, что окончательно лишает его шанса противостоять Нетаньяху на ближайших выборах. Кроме того, за последние годы ни одна операция в Газе не была признана успешной, и «шишки» за ее недостатки, как всегда, будут сыпаться на министра обороны.

Нельзя утверждать, что нас непременно ждет новая война с ХАМАСом. Но сама возможность такой войны, подкрепляемая «случайными» ракетами, позволяет главе правительства чувствовать себя увереннее на фоне всех провалов и просчетов последнего года. Поэтому при правлении Нетаньяху проблема Газы вряд ли будет решена.

Портал detaily.co.il опубликовал аналитическую статью журналиста Владимира Поляка под заголовком «Ортодоксальный еврей, определивший политику Трампа и Нетаньяху».

Накануне выборов в США, исход которых все еще неясен, и в преддверии очередных выборов в Израиле «ХаАрец» опубликовала большое интервью с человеком, о котором говорится, что «его идеи стали основой для взглядов мировой консервативной элиты».

Йорам Хазони, ортодоксальный еврей, автор бестселлера «Добродетель национализма» (2018 год), которая, по словам советника Трампа, послужила основой для внешней политики США. В ближайшее время выходит его новая книга — «Еврейское государство: Герцль и обещание национализма», которая, похоже, тоже станет бомбой.

В биографии нового идеолога консерватизма, возможно, кроется ключ к его нынешним идеям. Он родился в 1964 году в Реховоте, через год семья переехала в США. Йорам изучал политологию в Принстоне, по окончании год работал волонтером в Израиле. В итоге он вернулся к иудаизму и в Израиль, где вместе с женой стал одним из основателей поселения Эли на Западном берегу. Вскоре он начал сотрудничать в газете «Джерузалем пост», а затем познакомился с Нетаньяху и стал редактором двух его книг, а затем ближайшим советником. В 1994 году их пути разошлись. После этого Хазони основал консервативный мозговой центр «Шалем», а затем «Институт Герцля».

Мы излагаем в сокращенном виде наиболее яркие высказывания Хазони из беседы с журналистом Рони Дори.

О ситуации в США и в Израиле.

«Ситуация в Соединенных Штатах и в Западной Европе характеризуется внутренним распадом и утратой христианских ценностей, из которой возникли демократические традиции. Все это происходит на фоне нарастающей ненависти между правыми и левыми в Соединенных Штатах, которой не было со времен Гражданской войны в США.

Дело стремительно движется к насилию и непризнанию левых — правыми и наоборот. Это важно для Израиля не только потому, что Соединенные Штаты — наш хороший друг, но и потому, что израильтяне имеют тенденцию импортировать социальные явления из Соединенных Штатов.

Основные правила игры в условиях демократии таковы: моя сторона выбирает моего кандидата, другая сторона выбирает своего кандидата, и мы достигаем мира между нами, потому что лучше признать законный выбор противника, чем начинать стрелять друг в друга. В Соединенных Штатах утверждают, что Трамп — преступник, в Израиле — что Нетаньяху преступник. Проблема в том, что обвинения, даже если они справедливы, недостаточны, чтобы убедить сторонников Трампа или Нетаньяху. Но оппозиция заявляет: мы готовы все разрушить, чтобы их свалить».

Империализм или национализм

«Ситуация в Израиле в 1990-х годах была такова, что даже традиционный термин, которому 3 000 лет — «Ам Исраэль» (еврейский народ, народ Израиля) предавался анафеме, потому что это оскорбляло арабов и считалось расистским. Сказать, что ты — еврей и это — еврейское государство, было не политкорректно. Люди говорили, что «место сионизма в прошлом, теперь мы находимся на пути к миру во всем мире… Мы создали центр «Шалем» в 1994 году, чтобы изменить ситуацию, и в 2018 году был принят закон о национальном характере государства.

В истории с незапамятных времен велась титаническая борьба между двумя силами: национализмом и империализмом. Сегодня империализм, представленный Евросоюзом, пытается навязать другим странам культуру, язык и религию. Отсюда следует, что распространение империализма обрекает мир на постоянную нестабильность.

Национализм, напротив, — двигатель порядка. Люди — это социальные существа, которые функционируют в коллективных рамках, таких как семья и племя, формирование и выживание которых зависят от одного центрального элемента: лояльности. Национальное государство — это самая крупная единица, которая позволяет людям коллективно поддерживать узы лояльности и действовать сообща ради определенной цели; международный порядок, опирающийся на национальные государства, не будет подорван, даже если между ними начнутся войны, потому что каждое государство стремится сохранить только то, что ему уже принадлежит».

Палестинский вопрос — это часть проблемы национализма

«Один вывод, который можно сделать из моей книги, что палестинский народ заслуживает собственного государства, а другой возможный вывод состоит в том, что палестинцы должны покинуть это место добровольно и рассредоточиться среди наших соседей. Они является частью арабского народа, и им было бы лучше добиться самоопределения в Иордании.

Отчасти проблема состоит в самой идее национального государства, ибо очень трудно решить, где проходит граница. Поэтому англичане по-прежнему находятся в Северной Ирландии, индийцы — в Кашмире, а у нас есть проблема Иудеи и Самарии. Вопрос о том, как решить проблему, я считаю сугубо практическим, потому что нет никаких аргументов, позволяющих однозначно решить вопрос в пользу той или иной стороны.

Многие израильтяне думают, что палестинский вопрос является самым важным в мире, но есть и другие проблемы. На мой взгляд, одним из самых важных в мире является вопрос о том, является ли вообще законным национальное государство».

О Трампе, Биби и сделке века

«Трампа интересуют национальные вопросы. Он прав, что Соединенные Штаты распадаются и у них есть серьезный враг — Китай. Трамп полагает, что надо укрепить национальное государство. Он применяет эту парадигму к международным отношениям и спрашивает «Могу ли я найти союзника, который, как и я, хочет укрепить свою страну, чтобы остановить внутренний распад». Он видит Моди, Нетаньяху или Орбана и говорит: «Я могу заключать сделки с такими людьми». И если палестинцы против мира с Израилем, он заявляет: «Я попытался, но они не хотят заключать сделку со мной и Израилем, поэтому я буду содействовать его миру с другими арабскими странами».

Безусловно, взгляды Хазони вызывает серьезную критику как в Израиле, так и за рубежом. Но нет сомнений, что они набирают все большую популярность, и игнорировать их ни в коей мере не стоит.