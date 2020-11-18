С надеждой на приезд миссии: Зеленский отчитался перед главой МВФ о "структурных маяках"

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на якобы провал переговоров Украины с МВФ о новом кредите, власти страны не прекращают попыток «найти общий язык» с международной финансовой институцией.

Так, во вторник, 17 ноября, президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сообщили в Офисе главы государства.

Отмечается, что стороны обсудили продвижение к принятию государственного бюджета Украины на 2021 год, сохранение антикоррупционной повестки дня и макроэкономической стабильности в стране.

Он отметил, что команды Украины и МВД «имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее принять миссию».

Глава государства отметил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by. Среди прочего, были утверждены реформы таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

«На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены», — констатировал Президент, отметив, что последовательно поддерживает независимость Нацбанка.

Как отмечается, стороны обсудили важность принятия сбалансированного бюджета на 2021, а также риски недавнего решения КСУ об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

Президент подчеркнул, что в связи с борьбой с эпидемией коронавируса и экономическими вызовами, связанными с COVID-19, первый пересмотр программы Фонда и начало работы миссии станет важным сигналом для внутреннего и внешнего рынка.

В свою очередь, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что работа премьер-министра с командой Фонда позволила закрепить отношения сторон на высоком уровне и достичь хорошего прогресса. Она также отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ, и добавила, что Фонд ценит сотрудничество главы Нацбанка Кирилла Шевченко с командой МВФ.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина выполнила уже 4 из 10 структурных маяков меморандума с МВФ. По его словам, еще два пункта находятся на стадии финализации, поэтому Киев рассчитывает, что очередной транш поступит еще в 2020 году.

В свою очередь, глава НБУ Кирилл Шевченко, который находится с визитом в Вашингтоне, заявил, что миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину до конца этого года. Однако конкретных договоренностей пока нет. В то же время президент Владимир Зеленский заявлял 2 ноября, что миссии МВФ в Украине не будет из-за решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина с МВФ обсуждают три блока вопросов. Первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине. Второй — проект бюджета Украины на 2021 год. И третий — работы самого Национального банка. В целом результаты переговоров руководства Нацбанка с представителями международных кредиторов в значительной мере оказывают влияние на курс национальной валюты.

Фото: Владимир Зеленский/Twitter