В Армении назначен новый глава МИД

Алексей Вольцев

Новым министром иностранных дел Армении назначен Ара Айвазян. Соответствующий указ по предложению премьер-министра Никола Пашиняна подписал сегодня, 18 ноября, президент республики Армен Саркисян.

Ара Айвазян занимал должность замглавы МИД. Пашинян 16 октября назначил Айвазяна заместителем министра иностранных дел. До этого он был послом Армении в Литве, Латвии и Эстонии. Затем работал в качестве главы диппредставительства в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале и Панаме.

Как сообщало ИА Newstes, после подписания трёхстороннего соглашения по Карабаху и на фоне продолжающихся в Армении протестов оппозиции с требованием ухода главы правительства Пашиняна ранее на этой неделе в отставку подали министр иностранных дел Зограб Мнацаканян и его заместитель Шаварш Кочарян, а также глава МЧС Феликс Цолакян.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта будут размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», потребовала денонсации соглашения и объявила о формировании «Комитета национального спасения».