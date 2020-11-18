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В Сербию вакцина от коронавируса поступит до конца года

В Сербию вакцина от коронавируса поступит до конца года

Первая партия вакцины от коронавируса поступит в Сербию до наступления Нового года, заявила директор Республиканского фонда медицинского страхования Саня Радоевич-Шкодрич.

Она отметила, что основным требованием к препарату является абсолютная безопасность. Радоевич-Шкодрич также подчеркнула, что вакцина для всех граждан Сербии будет бесплатной.

Специалист заявила, что абсолютно не важно, из какой части света страна получит вакцину: главное, чтобы первые образцы как можно скорее поступили, получили одобрение сербских экспертов и прошли регистрацию.

«Вакцина означает спасение жизней и нашей экономики», — отметила Радоевич-Шкодрич.

Как ранее сообщал портал «Балканист», вакцинация в стране будет добровольной, однако военные, полицейские и врачи должны будут привиться в обязательном порядке.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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