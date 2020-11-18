Власти Киева предупредили водителей об опасности на дорогах столицы
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»
В Киеве, как и обещали синоптики, вечером 17 ноября выпал снег, на дорогах гололедица. Автовладельцев и пешеходов предупредили о повышенном риске дорожных аварий.
Сложные погодные условия в городе затянутся в том числе и на среду, 18 ноября. На этот период объявлен «желтый» уровень опасности. Водителей просят не использовать автотранспорт с летними шинами, не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари, соблюдать дистанцию и отказаться от рискованных маневров на дороге, а также сбрасывать скорость при приближении к школам, другим детским учреждениям.
Пешеходов во избежание травматизма власти Киева просят не перебегать дорогу перед автомобилем (тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4−5 раз), быть внимательными даже на тротуаре (автомобиль может занести на мокрой трассе), обходить металлические крышки люков (как правило, они покрыты льдом, и есть риск поскользнуться).
В городе началась обработка дорог противогололедными средствами, но в первую очередь спецтехника выехала к мостам, путепроводам, опасным спускам, дорогам, покрытым брусчаткой.
Фото kyivtransportDTI/Facebook313 Сделайте "ФАКТЫ"
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