Baltic Pipe тянут в разборки: политики Польши ищут русский след подрядчиков

Алексей Вольцев

Строительство «Балтийского газопровода» из Норвегии еще не началось, но в Польше уже идут разбирательства с подрядами на возведение альтернативного российскому источника газа. В одном случае проигравший конкурент добился отмены результатов конкурса на расширение компрессорной станции. В другом — политики требуют, чтобы польские деньги не зарабатывали компании, которые участвуют в российских проектах.

Польская компания Control Process SA опротестовала в Арбитражном суде при Польской торговой палате в Варшаве результаты конкурса на выбор подрядчика для строительства компрессорной станции Одолянув в Польше. Объект станет частью «Балтийского газопровода» из Норвегии.

Как сообщает польский оператор газотранспортной системы Gaz-System, арбитры отменили победу консорциума компаний Atrem SA, JT SA PIP Makrum SA и PROJPRZEM Sp. Истец настаивал, что они предложили аномально низкую цену, у них нет опыта реализации подобных проектов и репутации, что угрожает нацбезопасности. Однако суд согласился только с четвертым доводом о несоблюдении консорциумом формальных требований Спецификации основных условий контракта (SIWZ) в части подтверждения опыта.

Gaz-System уточнил, что остальные предложения значительно превышают бюджет проекта. В польской компании заверили, что разбирательства не повлияют на дату запуска «Балтийского газопровода» 1 октября 2022 года.

Впрочем, оператор ГТС Польши может получить скоро разбирательства и по другим подрядчикам, которые выиграли конкурсы по другим видам работ на «Балтийском газопроводе». Так, издание Forsal сообщает, что недавно на имя премьер-министра Матеуша Моравецкого поступил запрос от депутата правящей партии «Порядок и справедливость» Бартоша Ковнацки.

«Тема важная, она касается безопасности Польши, и возникли сомнения, не участвуют ли в проекте Baltic Pipe компании, которые заняты в строительстве «Северного потока» и сотрудничают с «Газпромом», — сказал политик изданию Forsal.

Само СМИ уточняет, что список подрядчиков известен. Например, немецкая Max Streicher SA. Она будет построит две компрессорные станции для «Балтийского газопровода» в Польше и до сих пор участвует в возведении продолжения «Северного потока — 2» в Германии, EUGAL.

«В тендерных процедурах по выбору подрядчика для строительных работ на компрессорных станциях в Голенюве и Густожине компания Max Streicher SA продемонстрировала опыт, необходимый для Спецификации основных условий контракта, а также ресурсы для выполнения работ, подтвержденные дополнительным аудитом, проведенным Gaz-System. Max Streicher SA — крупный и известный подрядчик по строительству многих газокомпрессорных станций в Европе, поэтому на стадии тендерной процедуры его опыт соответствовал предмету заказа Gaz-System», — сообщили польскому изданию в Gaz-System.

О том, что «щепетильность» польских политиков по поводу «российского следа» подрядчиков может привести к серьезным разбирательствам, подтвердил Forsal и бывший министр обороны, ныне вице-президент партии «Гражданская платформа» Томаш Симоняк.

«Это (привлечение подрядчиков, которые участвуют и в российских проектах) показывает отсутствие стратегического и политического мышления. Мы не должны давать деньги компании, которая получает выгоду от таких вредных инвестиций, как „Северный поток — 2“. Соображения стратегической безопасности должны преобладать над узко понимаемым тендером», — сказал Томаш Симоняк.

Примечательно, что Max Streicher — не единственная компания-подрядчик, которая участвовала в проектах «Газпрома». Например, итальянская Saipem получит 280 млн евро за самый сложный и самый протяженный участок «Балтийского газопровода», морской, а до этого строила и «Северный поток», и «Северный поток — 2».

Спецификой проектов, подобных польскому и российскому, является то, что в мире лишь несколько компаний, которые способных их осуществлять и имеют соответствующую технику и оборудование.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач полагает, что поводов для активизации польских политиков может быть много и один из них — политический заказ конкурентов.

Такой вариант косвенно подтверждает сам текст запроса депутата партии «Порядок и справедливость» Бартоша Ковнацки, опубликованного изданием Energetyka 24. Документ касается только компанию Max Streicher и консорциума Atrem SA, JT SA PIP Makrum SA и PROJPRZEM Sp., которые выиграли тендеры на строительство компрессорных станций в Польше. И его подача совпала с тем, что один из конкурсов стал оспаривать проигравший участник — компания Control Process SA, которая занимается строительством объектов нефтегазовой инфраструктуры. И, по крайней мере, по компрессорной станции Одолянув она добилась через арбитраж проведения нового тендера. Как бы только в борьбе за подряды Control Process SA не сорвала весь проект, что станет для Варшавы настоящей катастрофой.

Напомним, что «Балтийский газопровод» мощностью 10 млрд кубометров планируют запустить в конце 2022 года, когда завершится долгосрочный контракт на поставку российского газа. Госкомпания PGNiG забронировала 80% мощности, однако ее месторождения в Норвегии смогут дать только 2,2 млрд кубометров в год. Остальное придется законтрактовывать у других компаний.