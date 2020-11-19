Глазьев заявил об опасности до трети импортной продукции в ЕАЭС

Влада Некрасова

Сертификация импортной продукции остаётся острой проблемой для Евразийского экономического союза. Об этом министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил на круглом столе в Совете Федерации, посвящённом углублению интеграции государств — членов ЕАЭС.

«Очень больная проблемная зона — технические регламенты и контроль за качеством и безопасностью продукции. До 30 процентов импортируемой продукции сегодня идёт по сертификатам, которые выданы без проведения лабораторных испытаний, это настоящая беда», —предупредил Глазьев.

Он подчеркнул, что такая продукция чаще всего не соответствует требованиям безопасности и качества, а сертификаты, которые выдаются в результате таких «псевдоиспытаний», не гарантируют, что требования безопасности и качества продукции соблюдены.