Католикос всех армян поблагодарил Путина за защиту церквей в Карабахе

Влада Некрасова

Католикос всех армян Гарегин II направил президенту России Владимиру Путину послание с выражением признательности за предпринятые меры по сохранению исторического наследия армянского народа в Карабахе. В своём письме настоятель Армянской апостольской церкви даёт высокую оценку усилиям российских властей и лично Владимира Путина по прекращению боевых действий в зоне карабахского конфликта, установлению режима прекращения огня и утверждению мира и стабильности в регионе.

«Желаем выразить глубокую признательность лично Вам за предпринятые меры в деле сохранения на передаваемых Азербайджану территориях исторического наследия армянского народа — древних монастырей, церквей и памятников культуры», — пишет Гарегин II, обращаясь к главе российского государства.

Католикос отметил, что благодаря размещению российских миротворцев удалось обезопасить служение в известном армянского монастыре Дадиванк, который находится в переходящем под контроль Азербайджана Кельбаджарском районе (арм. — Карвачар).

«Наш народ всегда будет помнить о важной роли России в прекращении кровопролития на арцахской земле (Арцах — армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.) и возносить молитвы о непоколебимости армяно-российской многовековой дружбы», — говорится в послании.

Дадиванк — армянский монастырь IX—XIII вв. в полукилометре к северу от реки Тертер в Нагорном Карабахе. Архитектурный комплекс расположен на высоте 1100 метров на южном склоне лесистой горы. Название монастырского комплекса связано с именем святого Дади (плюс армянский корень «ванк» — монастырь) который проповедовал христианство на западе Армении и был учеником апостола Фаддея — одного из семидесяти учеников Иисуса Христа. По преданию монастырь был построен над его могилой.

Как сообщало ИА Newstes, у Дадиванка будет размещено два поста российских миротворцев — один при въезде в населённый пункт, другой — непосредственно у здешнего христианского монастыря.

Вопрос сохранения святынь и культурных объектов в Нагорном Карабахе является частью работы российских властей со сторонами карабахского конфликта. Об этом заявила сегодня, 19 ноября, на брифинге для журналистов официальный представитель МИД России Мария Захарова. Данному вопросу придаётся особое значение, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Президент России Владимир Путин в ходе очередных телефонных контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил 14 ноября практические аспекты реализации договорённостей, зафиксированных в трёхстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября. В разговоре с Алиевым глава российского государства, в частности, обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с совместным заявлением возвращаются Азербайджану, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи Путин подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь. «Президент Азербайджана проявил на этот счёт понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона», — отметили в Кремле.