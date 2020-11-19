Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Китай хочет вместе с Россией бороться против «гегемонии отдельных стран»

Китай хочет вместе с Россией бороться против «гегемонии отдельных стран»

Китай хочет вместе с Россией бороться против «гегемонии отдельных стран»

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о стремлении китайских властей объединить усилия с Россией для борьбы с глобальной гегемонией и усиливающимся протекционизмом отдельных стран. Об этом сообщил в четверг МИД Китая.

«Китайская сторона намерена продолжать взаимодействие с РФ на высоком уровне, способствовать продвижению китайско-российского всеобъемлющего партнерства, — приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. — Китай готов бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии отдельных стран, которые наносят удар по международным отношениям и международному порядку» — говорится в сообщении МИД КНР.

По словам главы МИД КНР, Пекин заинтересован в усилении политического диалога с Москвой, в тесной координации позиций по важным вопросам.

«Мы стремимся совместно с РФ защищать наши обоюдные национальные интересы, справедливость и равноправие во всем мире», — уточнил Ван И.

Как он подчеркнул, Китай намерен использовать преимущества крепких партнерских связей с Россией для борьбы с пандемией и восстановления мировой экономики.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Мамин полиглот и папин интеллектуал: каким растет сын Ксении Собчак и Максима Виторгана
Мамин полиглот и папин интеллектуал: каким растет сын Ксении Собчак и
Первый мобильный «Кванториум» в Северной Осетии сможет ежегодно принимать на обучение около 1 тысячи детей
Первый мобильный «Кванториум» в Северной Осетии сможет ежегодно
В Петербурге уборщицу отдали под суд за работу без маски в пустом самолете
В Петербурге уборщицу отдали под суд за работу без маски в пустом
Знаки Зодиака, которых ждут перемены в 2021 году
Знаки Зодиака, которых ждут перемены в 2021 году
В Украине назначили нового руководителя Государственной таможенной службы
В Украине назначили нового руководителя Государственной таможенной
Во Владимире пьяный мужчина угнал два экскаватора, повредил теплотрассу и обварился
Во Владимире пьяный мужчина угнал два экскаватора, повредил
Китай хочет вместе с Россией бороться против «гегемонии отдельных стран»
Китай хочет вместе с Россией бороться против «гегемонии отдельных
В Москве обсудили вопросы формирования гражданской идентичности в школе
В Москве обсудили вопросы формирования гражданской идентичности в
Школьники Хакасии познакомятся с профессией веб-дизайнера
Школьники Хакасии познакомятся с профессией веб-дизайнера
В Республике Алтай пройдет онлайн-конференция «РОБОКИТ»
В Республике Алтай пройдет онлайн-конференция «РОБОКИТ»
Более 2,6 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт
Более 2,6 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт
Гадание по картинке на декабрь 2020 года
Гадание по картинке на декабрь 2020 года

Топ на сегодня

Русская вакцина, новая война с ХАМАС и национализм Трампа: Израиль в фокусе
Русская вакцина, новая война с ХАМАС и национализм Трампа: Израиль
На конкурс Минсельхоза «Вкусы России» заявлены улитки и филе страуса
На конкурс Минсельхоза «Вкусы России» заявлены улитки и филе страуса
Израиль ударил ракетами по Дамаску: события ночи 18 ноября
Израиль ударил ракетами по Дамаску: события ночи 18 ноября
Борьба с пандемией: в Украине введут пять цифровых решений
Борьба с пандемией: в Украине введут пять цифровых решений
Президент Литвы отстаивает право польских женщин на аборты
Президент Литвы отстаивает право польских женщин на аборты

Еще по теме

Глава МИД Китая поздравил Лаврова с Новым годом
МИД Китая: Мы готовы усиливать стратегическое взаимодействие с Россией
Китай заявил о росте стратегического взаимодействия с Россией в 2018 году
Сербия отказалась вступать в ЕС в ущерб хорошим отношениям с Россией