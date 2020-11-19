Китай хочет вместе с Россией бороться против «гегемонии отдельных стран»
Сегодня, 04:30 Влада Некрасова
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о стремлении китайских властей объединить усилия с Россией для борьбы с глобальной гегемонией и усиливающимся протекционизмом отдельных стран. Об этом сообщил в четверг МИД Китая.
«Китайская сторона намерена продолжать взаимодействие с РФ на высоком уровне, способствовать продвижению китайско-российского всеобъемлющего партнерства, — приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. — Китай готов бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии отдельных стран, которые наносят удар по международным отношениям и международному порядку» — говорится в сообщении МИД КНР.
По словам главы МИД КНР, Пекин заинтересован в усилении политического диалога с Москвой, в тесной координации позиций по важным вопросам.
«Мы стремимся совместно с РФ защищать наши обоюдные национальные интересы, справедливость и равноправие во всем мире», — уточнил Ван И.
Как он подчеркнул, Китай намерен использовать преимущества крепких партнерских связей с Россией для борьбы с пандемией и восстановления мировой экономики.
По материалам: eadaily.com