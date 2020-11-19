Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Комитет Генассамблеи ООН поддержал проект усиленной резолюции по ситуации в Крыму

Комитет Генассамблеи ООН поддержал проект усиленной резолюции по ситуации в Крыму

Комитет Генассамблеи ООН поддержал проект усиленной резолюции по ситуации в Крыму

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Украина продолжает осуществлять на международной арене усилия, направленные на деоккупацию Крыма. В частности, благодаря действиям украинских дипломатов, Комитет 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект пятой, усиленной резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина».

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

«Одобрение проекта — важный вклад в продолжение международного давления на Российскую Федерацию в связи с незаконной оккупацией и попыткой аннексии Крыма. Документ подготовлен на основе двух последних докладов Генерального секретаря ООН, представленных по требованию Генассамблеи, в которых задокументированы многочисленные факты массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях», — подчеркнули в МИД.

Ключевыми элементами обновленного проекта резолюции стали призыв к международному сообществу к усилению взаимодействия, в частности в рамках международных платформ, для давления на РФ с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта.


Особое внимание уделено вопросу квалификации «органов» на временно оккупированных территориях Украины как «оккупационной власти Российской Федерации».

Также резолюция констатирует продолжение Россией противоправной деятельности согласно международного гуманитарного права, включая переселение российских граждан на полуостров и принудительную смену гражданства с целью модификации демографического состава населения.

Среди важных положений нынешнего проекта — призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва, осуждение продолжающейся безнаказанности за случаи насильственных исчезновений и констатация роли ФСБ РФ в задокументированных случаях пыток.

Кроме того, в документе привлекается внимание к системным политическим репрессиям против представителей крымскотатарского народа, очередных необоснованных суровых приговоров политическим заключенным, преследования Православной церкви Украины в Крыму, преследования журналистов, в частности гражданских, использование пандемии для осуществления дальнейшего наступления на права человека.

Резолюция требует от РФ немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на территорию временно оккупированного полуострова.

Генассамблея утвердит резолюцию в декабре.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в своих действиях по возвращению захваченного Россией украинского полуострова наша страна постоянно ощущает поддержку со стороны западных партнеров. Так, в ответ на открытие «почетного консульства» Никарагуа в Симферополе в Государственном департаменте США заявили, что никем не спровоцированное вторжение России на Крымский полуостров Украины не будет забыто. А попытки Кремля легитимировать свои незаконные действия с помощью лжи и дезинформации обречены на провал.

Фото: УНИАН

25 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Китай хочет вместе с Россией бороться против «гегемонии отдельных стран»
Китай хочет вместе с Россией бороться против «гегемонии отдельных
В Москве обсудили вопросы формирования гражданской идентичности в школе
В Москве обсудили вопросы формирования гражданской идентичности в
Школьники Хакасии познакомятся с профессией веб-дизайнера
Школьники Хакасии познакомятся с профессией веб-дизайнера
В Республике Алтай пройдет онлайн-конференция «РОБОКИТ»
В Республике Алтай пройдет онлайн-конференция «РОБОКИТ»
Более 2,6 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт
Более 2,6 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт
Гадание по картинке на декабрь 2020 года
Гадание по картинке на декабрь 2020 года
Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон запускает марку секс-игрушек: "Вибратор должен стать предметом личной гигиены"
Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон запускает марку
Джона Хилл рассказал, как вес влиял на его стиль: "С лишним весом тяжело одеваться так, как тебе хочется"
Джона Хилл рассказал, как вес влиял на его стиль: "С лишним весом
Московские школьники смогут встретиться в режиме онлайн с космонавтами
Московские школьники смогут встретиться в режиме онлайн с космонавтами
В Якутии обсудили поддержку образования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
В Якутии обсудили поддержку образования коренных малочисленных
Почти 600 школьников и студентов были удостоены знака отличия «Гордость Пермского края»
Почти 600 школьников и студентов были удостоены знака отличия
Вселенский шум случился из-за «узких мест» на выборах в США — эксперт
Вселенский шум случился из-за «узких мест» на выборах в США — эксперт

Топ на сегодня

Русская вакцина, новая война с ХАМАС и национализм Трампа: Израиль в фокусе
Русская вакцина, новая война с ХАМАС и национализм Трампа: Израиль
На конкурс Минсельхоза «Вкусы России» заявлены улитки и филе страуса
На конкурс Минсельхоза «Вкусы России» заявлены улитки и филе страуса
Израиль ударил ракетами по Дамаску: события ночи 18 ноября
Израиль ударил ракетами по Дамаску: события ночи 18 ноября
Борьба с пандемией: в Украине введут пять цифровых решений
Борьба с пандемией: в Украине введут пять цифровых решений
Президент Литвы отстаивает право польских женщин на аборты
Президент Литвы отстаивает право польских женщин на аборты

Еще по теме

МИД Украины: международное сообщество не признает аннексию Крыма
Порошенко рассчитывает на резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму
Украина внесла в ООН резолюцию по правам человека в Крыму
Украина внесла в ООН обновлённую резолюцию по Крыму