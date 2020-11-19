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Полицейских, избивших участников АТО во Львове, уволили и завели на них дело

Полицейских, избивших участников АТО во Львове, уволили и завели на них дело

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

История с нападением во Львове в ночь на 16 ноября на ветерана АТО Андрея Мочурада и волонтера Виктора Баранника спортивного вида мужчин, оказавшихся полицейскими, получила логическую развязку.


Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

«По факту хулиганских действий следователи Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове начали уголовное производство», — отмечают правоохранители.

Напомним, что происшествие случилось в ночь с 15 на 16 ноября. Тогда в центре Львова фигуранты дела напали на участников АТО и избили их.

«Напали трое молодых людей спортивного телосложения. Мне и Виктору нанесли телесные повреждения средней тяжести. Сломан нос и зубы, многочисленные ушибы», — рассказал один из пострадавших Андрей Мочурад. По его словам, нападение случилось без всякого повода в самом центре Львова. При этом, будучи доставленными в отделение полиции, молодые люди начали бахвалиться, что нетрезвые, и что их «отмажут», потому что «они сами полиция».

Тогда же информацию о задержании полицейские передали коллегам из ГБР, а сотрудники подразделения внутренней безопасности Нацполиции начали служебное расследование.

В результате проверки информация о том, что зачинщиками драки стали полицейские из Тернопольской и Волынской областей, подтвердилась.

«Они уже уволены из рядов полиции. По третьему фигуранту из Черновцов служебное расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что там же, во Львове, сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из отделов Управления СБУ в Закарпатской области, который оказал сопротивление сотруднику патрульной полиции. Во время задержания 50-летний работник СБУ активно противодействовал осуществлению патрульными своих служебных обязанностей — толкался, хватал за форменную одежду и части тела, произвел захват и сжимал шею. Таким образом, подозреваемый причинил 26-летней сотруднице полиции закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины.

Фото: pravda.com.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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