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Полиция заявила, что раскрыла скандальное убийство в киевском Голосеево

Полиция заявила, что раскрыла скандальное убийство в киевском Голосеево

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Киевские полицейские заявили, что задержали мужчину, подозреваемого в убийстве молодой женщины, тело которой обнаружили в Китаевской пустыни 13 ноября. Им оказался 44-летний житель Киева, сообщили в Нацполиции.


По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, через трое суток после обнаружения трупа копы установили личность погибшей — это 30-летняя жительница Голосеевского района.

На основании показаний свидетелей, осмотра места происшествия, проведения обысков, был установлен и вероятный подозреваемый.

Его задержали. Подготовлено ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Мотивом убийства киевлянки может быть желание завладеть квартирой потерпевшей и ее сестры. Следователи проводят все необходимые действия для установления сообщников и других фактов преступной деятельности фигуранта, ведь есть материалы, которые указывают на то, что это — не единичный случай», — добавил Крищенко.

Напомним, 13 ноября в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на улице Ягодной прохожие нашли мертвую женщину со следами крови на лице. На место происшествия выехали наряды патрульной полиции, кинологи, криминалисты, следственно-оперативные группы.

Женщину обнаружили с пулевым ранением головы, на месте происшествия изъяли неиспользованный патрон и гильзу к огнестрельному оружию.

Позже появилась информация, что полицейские подозревают в причастности к убийству известного волонтера Сергея Бутко. У него на квартире провели обыски, а мужчину задержали.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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