Полиция заявила, что раскрыла скандальное убийство в киевском Голосеево
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
Киевские полицейские заявили, что задержали мужчину, подозреваемого в убийстве молодой женщины, тело которой обнаружили в Китаевской пустыни 13 ноября. Им оказался 44-летний житель Киева, сообщили в Нацполиции.
По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, через трое суток после обнаружения трупа копы установили личность погибшей — это 30-летняя жительница Голосеевского района.
На основании показаний свидетелей, осмотра места происшествия, проведения обысков, был установлен и вероятный подозреваемый.
Его задержали. Подготовлено ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.
«Мотивом убийства киевлянки может быть желание завладеть квартирой потерпевшей и ее сестры. Следователи проводят все необходимые действия для установления сообщников и других фактов преступной деятельности фигуранта, ведь есть материалы, которые указывают на то, что это — не единичный случай», — добавил Крищенко.
Напомним, 13 ноября в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на улице Ягодной прохожие нашли мертвую женщину со следами крови на лице. На место происшествия выехали наряды патрульной полиции, кинологи, криминалисты, следственно-оперативные группы.
Женщину обнаружили с пулевым ранением головы, на месте происшествия изъяли неиспользованный патрон и гильзу к огнестрельному оружию.
Позже появилась информация, что полицейские подозревают в причастности к убийству известного волонтера Сергея Бутко. У него на квартире провели обыски, а мужчину задержали.
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