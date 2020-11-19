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Политолог из Эстонии рассказал, за что сняли русского мэра Нарвы

Политолог из Эстонии рассказал, за что сняли русского мэра Нарвы

Причиной отставки мэра Нарвы Алексея Евграфова стали попытки местных элит воссоздать партийную вертикаль Центристской партии, которая невозможна без союза с эстонскими социал-демократами. Об этом RuBaltic.Ru рассказал политолог из Эстонии Леонид Карабешкин.

«Национального фактора я здесь не усматриваю — хотя русского по национальности мэра скорее всего сменит этническая эстонка. В данном случае мы наблюдаем попытки воссоздать партийную вертикаль Центристской партии в Нарве, которая невозможна без союза с социал-демократами. Сам это союз в известной степени определяется гендерным фактором — как известно, главным нарвским „центристом“ является депутат Европарламента Яна Тоом, а фактический лидер городских социал-демократов — Катри Райк, которую планируется избрать мэром», — пояснил эксперт.

Горсобрание Нарвы отправило в отставку Алексея Евграфова 11 ноября, пишет err.ee. Отставку Евграфова поддержали 17 из 31 депутата. Заявление о выражении недоверия Алексею Евграфову и председателю городского собрания Ирине Янович представили 10 оппозиционных депутатов. Для выражения недоверия было необходимо, чтобы его поддержали не менее 16 из 31 депутата горсобрания.

Как сказал один из инициаторов вотума, «центрист» Тармо Таммисте, «нынешняя власть полностью разорвала сотрудничество между городом и государством». Оппозиционный депутат Нарвского горсобрания Катри Райк (фракция «Наша Нарва») также обвинила городские власти в неумении справляться со своими обязанностями. Янович и Евграфов эти обвинения отвергли.

Жители Нарвы инициировали сбор подписей за выдвижение отправленного на прошлой неделе в отставку Алексея Евграфова на пост мэра от горожан. Организаторы надеются собрать необходимое число подписей в течение этой недели. Причем, недовольные горожане инициировали сбор подписей за выдвижение Алексея Евграфова на должность мэра, но уже не от какой-либо политической фракции в горсобрании, а от жителей Нарвы.

«В Нарве живет мой сын и его девушка. Я работаю в Нарве, здесь живут мои друзья. Я слышу их мнение. Не только мое. Я впервые слышала, что они довольны мэром, поэтому и решила его поддержать. Ведь его поддерживает много людей, много моих знакомых», — объясняет организатор сбора подписей Алла Деловая.

На прошлой неделе в социальной сети Facebook была создана группа в поддержку Евграфова, в которой на данной момент числиться более 1000 горожан. В этой же группе и родилась идея выдвинуть его кандидатуру на пост мэра. По мнению организаторов сбора подписей, депутатам стоит прислушаться к их мнению.

Евграфов узнал об этой народной инициативе в субботу вечером, и, по его словам, он готов баллотироваться на пост мэра.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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