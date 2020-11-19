Протурецкие боевики и курдские ополченцы вступили в тяжёлые бои в Сирии

Анастасия Иванова

Тяжёлые бои между поддерживаемыми Турцией боевиками «Сирийской национальной армии» (СНА) и курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG), которые Анкара считает «террористической организацией», развернулись вечером 18 ноября в районе города Аль-Баб на севере провинции Алеппо. Об этом в четверг сообщает агентство Al-Masdar News.

Ожесточённые столкновения протурецких боевиков с курдским ополчением зафиксированы вдоль западного фронта под Аль-Бабом. По данным местных источников издания, стороны «обменялись атаками, что привело к интенсивному нанесению ударов в течение нескольких часов».

Сообщения с обеих сторон были противоречивыми, поскольку они обвиняли друг друга в развязывании боевых действий в этом прифронтовом районе, отмечает Al-Masdar News.

Как сообщало ИА Newstes, артиллерия турецкой армии в начале этой недели обстреляла сирийские населённые пункты, расположенные к западу от пограничного города Тель-Абьяд в провинции Ракка. Две деревни подверглись сильному обстрелу, что привело к серьёзным разрушениям и многочисленным ранениям среди местного населения. Ранее турецкому артобстрелу подверглись и жилые кварталы недалеко от города Айн-Исса, расположенного вдоль стратегического шоссе Алеппо — Хасаке.