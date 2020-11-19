Украине бесплатно выделят вакцину от коронавируса, но получит ее только каждый пятый

Лидия Мартынова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, появившийся накануне в президентском видео Владимира Зеленского с информацией о том, что нужно делать при появлении симптомов COVID-19, заявил, что около четырех миллионов граждан Украины смогут вакцинироваться от коронавирусной болезни в первой половине 2021 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам заместителя главы Минздрава, Международная инициатива COVAX (глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19) подтвердила информацию о выделении Украине вакцины от COVID-19 на безвозмездной основе для 20% населения.

«Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения, бесплатно. Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран», — написал он.

Также Ляшко отметил, что в глобальный механизм COVAX включен кандидат в вакцины от производителя Moderna (США).

«Предварительные результаты исследования этой вакцины указали на 95% эффективности предупреждения развития коронавирусной болезни COVID-19», — напомнил Виктор Ляшко, добавив, что медицинское ведомство ставит перед собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины.

По словам главного государственного санитарного врача, в первую очередь вакцину получат «профессиональные группы риска», — врачи, силовые структуры, учителя. Затем придет черед людей старшего и преклонного возраста, и, наконец, людей с сопутствующими хроническими патологиями

В то же время журналисты ресурса hromadske обратили внимание на то, что указанное Виктором Ляшко количество получателей вакцины — 4 млн человек — это явно не 20 процентов населения Украины — если исходить из него, то в стране проживает 20 млн граждан. В то же время так называемая электронная перепись по состоянию на 1 декабря 2019-го показала, что в Украине как минимум 37 миллионов 289 тысяч жителей. Другими словами, де-факто бесплатная вакцина достанется примерно 10% населения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года. Поставки будут проходить в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19, который был создан Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и несколькими правительствами.

Фото: dw.com