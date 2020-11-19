Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Украине бесплатно выделят вакцину от коронавируса, но получит ее только каждый пятый

Украине бесплатно выделят вакцину от коронавируса, но получит ее только каждый пятый

Украине бесплатно выделят вакцину от коронавируса, но получит ее только каждый пятый

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, появившийся накануне в президентском видео Владимира Зеленского с информацией о том, что нужно делать при появлении симптомов COVID-19, заявил, что около четырех миллионов граждан Украины смогут вакцинироваться от коронавирусной болезни в первой половине 2021 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам заместителя главы Минздрава, Международная инициатива COVAX (глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19) подтвердила информацию о выделении Украине вакцины от COVID-19 на безвозмездной основе для 20% населения.


«Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения, бесплатно. Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран», — написал он.

Также Ляшко отметил, что в глобальный механизм COVAX включен кандидат в вакцины от производителя Moderna (США).

«Предварительные результаты исследования этой вакцины указали на 95% эффективности предупреждения развития коронавирусной болезни COVID-19», — напомнил Виктор Ляшко, добавив, что медицинское ведомство ставит перед собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины.

По словам главного государственного санитарного врача, в первую очередь вакцину получат «профессиональные группы риска», — врачи, силовые структуры, учителя. Затем придет черед людей старшего и преклонного возраста, и, наконец, людей с сопутствующими хроническими патологиями

В то же время журналисты ресурса hromadske обратили внимание на то, что указанное Виктором Ляшко количество получателей вакцины — 4 млн человек — это явно не 20 процентов населения Украины — если исходить из него, то в стране проживает 20 млн граждан. В то же время так называемая электронная перепись по состоянию на 1 декабря 2019-го показала, что в Украине как минимум 37 миллионов 289 тысяч жителей. Другими словами, де-факто бесплатная вакцина достанется примерно 10% населения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года. Поставки будут проходить в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19, который был создан Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и несколькими правительствами.

Фото: dw.com

48 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Джона Хилл рассказал, как вес влиял на его стиль: "С лишним весом тяжело одеваться так, как тебе хочется"
Джона Хилл рассказал, как вес влиял на его стиль: "С лишним весом
Московские школьники смогут встретиться в режиме онлайн с космонавтами
Московские школьники смогут встретиться в режиме онлайн с космонавтами
В Якутии обсудили поддержку образования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
В Якутии обсудили поддержку образования коренных малочисленных
Почти 600 школьников и студентов были удостоены знака отличия «Гордость Пермского края»
Почти 600 школьников и студентов были удостоены знака отличия
Вселенский шум случился из-за «узких мест» на выборах в США — эксперт
Вселенский шум случился из-за «узких мест» на выборах в США — эксперт
Мосгордума принимает бюджет столицы с дефицитом в 510 миллиардов рублей
Мосгордума принимает бюджет столицы с дефицитом в 510 миллиардов
Врио главы Хабаровского края взял на личный контроль готовность ЖКХ и дорог к зиме
Врио главы Хабаровского края взял на личный контроль готовность ЖКХ и
Гиндукуш под угрозой: Германия обеспокоена поспешным выводом войск США
Гиндукуш под угрозой: Германия обеспокоена поспешным выводом войск США
В Подмосковье 487 школьников примут участие в тренировочном ЕГЭ по информатике
В Подмосковье 487 школьников примут участие в тренировочном ЕГЭ по
В Москве планируют выделить 700 млн рублей на поддержку талантливых школьников и студентов колледжей
В Москве планируют выделить 700 млн рублей на поддержку талантливых
В ВДЦ «Орленок» проходит Всероссийский конкурс подростковых вожатских команд
В ВДЦ «Орленок» проходит Всероссийский конкурс подростковых вожатских
Кудряшки без усилий: 5 советов от Шакиры для создания эффектных локонов
Кудряшки без усилий: 5 советов от Шакиры для создания эффектных

Топ на сегодня

Русская вакцина, новая война с ХАМАС и национализм Трампа: Израиль в фокусе
Русская вакцина, новая война с ХАМАС и национализм Трампа: Израиль
Мишустин обязал губернаторов создать больничные резервы
Мишустин обязал губернаторов создать больничные резервы
Дочь Ивана Урганта рассказала о бойфренде, расизме и отношениях с родителями
Дочь Ивана Урганта рассказала о бойфренде, расизме и отношениях с
На конкурс Минсельхоза «Вкусы России» заявлены улитки и филе страуса
На конкурс Минсельхоза «Вкусы России» заявлены улитки и филе страуса
В Китае 61-летний британский консул спас тонущую девушку, пока все стояли и снимали
В Китае 61-летний британский консул спас тонущую девушку, пока все

Еще по теме

В Минздраве назвали сроки появления в Украине вакцины от коронавируса
Ляшко рассказал, сколько украинцев вакцинируют от COVID
Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за создание вакцины против COVID-19
Миллион долларов за вакцину против COVID-19 украинские врачи не получат: названа причина