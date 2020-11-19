В ЕС пообещали осложнить санкциями развитие белорусской экономики

Лидия Мартынова

Третий пакет санкций Евросоюза против Белоруссии окажет негативное влияние на экономическое развитие страны. Об этом сегодня, 19 ноября, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Санкционирование компаний затронет нормальное экономическое развитие», — сказал он, добавив, что страны-члены ЕС вносят свои предложения о внесении тех или иных компаний в санкционный список, но при этом они должны «предоставить доказательства, чтобы обосновать свои предложения».

При этом Боррель отметил, что в санкционном списке по Белоруссии и так уже около 50 человек, и в какой-то момент станет сложным находить именно физлиц, против которых можно обоснованно ввести ограничительные меры.

Кроме того, представитель ЕС пообещал, что официальный Минск не сможет заполучить средства, которые ЕС выделяет гражданскому обществу республики в качестве финансовой помощи.

«Я не могу вам сейчас дать четкого ответа, какие каналы мы будем использовать, но будьте уверены, что ни одного евро из денег, выделяемых Европейским Союзом, не поступит режиму», — сказал Боррель.

По его словам, «все наши ресурсы, предназначенные Белоруссии, будут направлены на помощь гражданскому обществу».

Напомним, в Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем на них был объявлен Александр Лукашенко. Оппозиция, которую поддерживают страны ЕС и США, не признают оглашенные властями итоги выборов и считают их сфальсифицированными. В ответ на нежелание белорусских властей идти на переговоры с протестующими, Евросоюз ввел санкции в отношении ряда высокопоставленных чиновников, а также лично Лукашенко. Кроме того, Боррель уже анонсировал продолжение работы над третьим пакетом санкций в отношении Минска.