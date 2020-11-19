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В Украине решили, как будет выглядеть большой Государственный Герб. Слово за Радой

В Украине решили, как будет выглядеть большой Государственный Герб. Слово за Радой

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В четверг, 19 ноября, организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины определил лучший эскиз герба, передает УНИАН.


Из полученных 125 работ к конкурсу было допущено 112, во втором туре участвовали 11 работ.

В итоге победила работа Алексея Кохана. Она выполнена в авторском стиле и не имеет никаких заимствований или чуждых элементов. Эта работа отражает идею соборности и единства Украины.

Так, с левой стороны на эскизе изображена фигура архангела Михаила (представляет центральную Украину или Приднепровье), с правой стороны — фигура Льва (как символ Западноукраинской народной республики в 1918 году). Посередине между ними — изображение современного малого герба на синем щите. Также в верхней части эскиза находится хоругвь, а на ней изображен казак с мушкетом (олицетворяет южную и юго-восточную Украину).


Сопредседатель оргкомитета министр юстиции Дениса Малюська отметил, что Минюст подготовит техническое описание Большого герба и юридические нюансы его использования. Наработки от имени Кабмина будут переданы в Верховную Раду. Затем депутаты проработают и зарегистрируют соответствующий законопроект.

По словам председателя жюри, председателя Украинского геральдического общества Андрея Гречило, Большой герб рассказывает об истории становления украинского государства.

Напомним, 25 августа был объявлен конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. В то же время, в Институте национальной памяти считают, что существующий Малый герб приемлем для всех украинцев и нет необходимости в разработке нового.

Фото УНИАН

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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