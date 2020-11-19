Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Вселенский шум случился из-за «узких мест» на выборах в США — эксперт

Вселенский шум случился из-за «узких мест» на выборах в США — эксперт

Вселенский шум случился из-за «узких мест» на выборах в США — эксперт

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов заявил, что работа машин для голосования — не единственная проблема американских выборов.

«Там много „узких мест“ — начиная с самой процедуры, организации выборов, и заканчивая техническими сбоями. В разных штатах используются разные машины для голосования, и были случаи, когда машины не считывали бюллетени. А голосование по почте само по себе предрасполагает к тому, что могут быть различного рода фальсификации», — сказал Гарбузов в эфире радио Sputnik.

Одно дело, подчеркнул он, если вы рассылаете почтовые отправления с чистыми бюллетенями всем подряд, что, судя по всему, и было сделано в некоторых штатах, другое дело, если вы рассылаете бюллетени по заявкам. Кроме того, нужен хороший учет тех, кто послал бюллетени по почте, чтобы не позволять им голосовать непосредственно на участках. Очевидно, эта проблема решена была плохо, либо вообще в ряде штатов не решалась, отметил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил компанию Dominion Voting Systems в том, что поставляемые ею машины для голосования уничтожили 2,7 миллиона отданных за него на прошедших выборах голосов. Власти Джорджии отрицают, что машины для голосования в штате могли работать неправильно в ходе выборов. Аппараты для обработки избирательных бюллетеней Dominion Voting Systems в штате прошли проверку, нарушений не было выявлено, говорится в заявлении, опубликованном на сайте госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера.

По оценке директора Института США и Канады РАН, есть и другие серьезные проблемы в организации выборов в США.

«Американские выборы давно отличаются большей предрасположенностью к различного рода манипуляциям, и об этом давно говорилось, просто в этом году этот шум приобрел вселенский масштаб. А в силу того, что в стране отсутствуют единые процедуры голосования на общефедеральном уровне, у каждого штата свой регламент, а также в силу того, что в США отсутствует общефедеральная избирательная комиссия, которая следила бы за процедурами в масштабах страны, все это предрасполагает к тому, что каждый штат — сам себе хозяин. А если так, то хозяин там тот, кто в большинстве, в „демократических“ штатах могут подыгрывать кандидату от демократов, в „республиканских“ — кандидату от республиканцев. Это такая хроническая болезнь избирательной системы», — заключил Валерий Гарбузов.

Выборы президента США прошли 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Вместе с тем действующий глава государства Дональд Трамп не признал поражения и намерен отстаивать свое лидерство в судах.

Джорджия с 16 выборщиками — один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Более 2,6 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт
Более 2,6 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт
Гадание по картинке на декабрь 2020 года
Гадание по картинке на декабрь 2020 года
Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон запускает марку секс-игрушек: "Вибратор должен стать предметом личной гигиены"
Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон запускает марку
Джона Хилл рассказал, как вес влиял на его стиль: "С лишним весом тяжело одеваться так, как тебе хочется"
Джона Хилл рассказал, как вес влиял на его стиль: "С лишним весом
Московские школьники смогут встретиться в режиме онлайн с космонавтами
Московские школьники смогут встретиться в режиме онлайн с космонавтами
В Якутии обсудили поддержку образования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
В Якутии обсудили поддержку образования коренных малочисленных
Почти 600 школьников и студентов были удостоены знака отличия «Гордость Пермского края»
Почти 600 школьников и студентов были удостоены знака отличия
Вселенский шум случился из-за «узких мест» на выборах в США — эксперт
Вселенский шум случился из-за «узких мест» на выборах в США — эксперт
Мосгордума принимает бюджет столицы с дефицитом в 510 миллиардов рублей
Мосгордума принимает бюджет столицы с дефицитом в 510 миллиардов
Врио главы Хабаровского края взял на личный контроль готовность ЖКХ и дорог к зиме
Врио главы Хабаровского края взял на личный контроль готовность ЖКХ и
Гиндукуш под угрозой: Германия обеспокоена поспешным выводом войск США
Гиндукуш под угрозой: Германия обеспокоена поспешным выводом войск США
В Подмосковье 487 школьников примут участие в тренировочном ЕГЭ по информатике
В Подмосковье 487 школьников примут участие в тренировочном ЕГЭ по

Топ на сегодня

Русская вакцина, новая война с ХАМАС и национализм Трампа: Израиль в фокусе
Русская вакцина, новая война с ХАМАС и национализм Трампа: Израиль
На конкурс Минсельхоза «Вкусы России» заявлены улитки и филе страуса
На конкурс Минсельхоза «Вкусы России» заявлены улитки и филе страуса
В Китае 61-летний британский консул спас тонущую девушку, пока все стояли и снимали
В Китае 61-летний британский консул спас тонущую девушку, пока все
Израиль ударил ракетами по Дамаску: события ночи 18 ноября
Израиль ударил ракетами по Дамаску: события ночи 18 ноября
Борьба с пандемией: в Украине введут пять цифровых решений
Борьба с пандемией: в Украине введут пять цифровых решений

Еще по теме

Трамп обвинил машины для голосования в подтасовках
Трамп обвинил машины в приписках голосов демократам
На юге американского штата Юта сломались машины для голосования
В Австрии из-за некачественного клея перенесли президентские выборы