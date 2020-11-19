Вселенский шум случился из-за «узких мест» на выборах в США — эксперт

Влада Некрасова

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов заявил, что работа машин для голосования — не единственная проблема американских выборов.

«Там много „узких мест“ — начиная с самой процедуры, организации выборов, и заканчивая техническими сбоями. В разных штатах используются разные машины для голосования, и были случаи, когда машины не считывали бюллетени. А голосование по почте само по себе предрасполагает к тому, что могут быть различного рода фальсификации», — сказал Гарбузов в эфире радио Sputnik.

Одно дело, подчеркнул он, если вы рассылаете почтовые отправления с чистыми бюллетенями всем подряд, что, судя по всему, и было сделано в некоторых штатах, другое дело, если вы рассылаете бюллетени по заявкам. Кроме того, нужен хороший учет тех, кто послал бюллетени по почте, чтобы не позволять им голосовать непосредственно на участках. Очевидно, эта проблема решена была плохо, либо вообще в ряде штатов не решалась, отметил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил компанию Dominion Voting Systems в том, что поставляемые ею машины для голосования уничтожили 2,7 миллиона отданных за него на прошедших выборах голосов. Власти Джорджии отрицают, что машины для голосования в штате могли работать неправильно в ходе выборов. Аппараты для обработки избирательных бюллетеней Dominion Voting Systems в штате прошли проверку, нарушений не было выявлено, говорится в заявлении, опубликованном на сайте госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера.

По оценке директора Института США и Канады РАН, есть и другие серьезные проблемы в организации выборов в США.

«Американские выборы давно отличаются большей предрасположенностью к различного рода манипуляциям, и об этом давно говорилось, просто в этом году этот шум приобрел вселенский масштаб. А в силу того, что в стране отсутствуют единые процедуры голосования на общефедеральном уровне, у каждого штата свой регламент, а также в силу того, что в США отсутствует общефедеральная избирательная комиссия, которая следила бы за процедурами в масштабах страны, все это предрасполагает к тому, что каждый штат — сам себе хозяин. А если так, то хозяин там тот, кто в большинстве, в „демократических“ штатах могут подыгрывать кандидату от демократов, в „республиканских“ — кандидату от республиканцев. Это такая хроническая болезнь избирательной системы», — заключил Валерий Гарбузов.

Выборы президента США прошли 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Вместе с тем действующий глава государства Дональд Трамп не признал поражения и намерен отстаивать свое лидерство в судах.

Джорджия с 16 выборщиками — один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен.