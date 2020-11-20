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Армия Азербайджана вошла в город Агдам

Армия Азербайджана вошла в город Агдам

Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район согласно трехстороннему заявлению по Карабаху, сообщает минобороны страны.

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября», — указывается в сообщении.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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