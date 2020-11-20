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Центр гуманитарного реагирования в Карабахе расширен новыми структурами

Центр гуманитарного реагирования в Карабахе расширен новыми структурами

По указанию министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования: «Север» и «Юг», сводный отряд МЧС России) дополнительно сформированы пять центров. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Созданы Центр гуманитарного разминирования, Центр примирения враждующих сторон (в том числе отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция газеты «Вестник миротворца»), Центр транспортного обеспечения, Центр медицинского обеспечения и Центр торгово-бытового обеспечения.

Организационное ядро Межведомственного центра гуманитарного реагирования уже доставлено самолётами Военно-транспортной авиации ВКС РФ в Нагорный Карабах и с 20 ноября приступит к выполнению первоочередных мероприятий, отметили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Newstes, президент России Владимир Путин подписал 12 ноября указ о реализации мер, направленных на поддержание мирной обстановки на территории Нагорного Карабаха, где с 27 сентября по 10 ноября велись масштабные боевые действия. На следующий день, 13 ноября, глава российского государства подписал указ о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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