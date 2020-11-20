Депутат Рады обвинил власти в убийстве украинцев

Влада Некрасова

Отказ властей Украины от российской вакцины от Covid-19 без обеспечения какой-либо альтернативы является соучастием в убийстве собственных граждан. Такое мнение в эфире телеканала «112» выразил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Олег Волошин.

По его словам, Украина могла бы запустить производство российской вакцины на своей территории по лицензии, как в Белоруссии.

«В любом случае, какая-то альтернатива должна быть предложена. А если ее нет, ну тогда извините, действительно позиция нашей власти не закупать и не организовывать производство здесь российской вакцины, не имея никакой альтернативы — вот это уже действительно соучастие в убийстве украинцев», — заявил Волошин.

Депутат задался вопросом о том, как политику можно ставить в приоритет перед здоровьем и жизнью населения. Он отметил, что во многих странах вакцинация собственных граждан будет проводиться бесплатно, при этом не все украинцы будут иметь возможность приобрести вакцину, если она будет продаваться за деньги.

«И мы тогда получим вообще жуткую ситуацию, самую худшую, которую только можно представить», — заключил парламентарий.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина «ЭпиВакКорона», которая разработана в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что вариант поставок вакцины Киеву возможен, однако этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами и получить официальный запрос от властей страны. При этом президент Украины Владимир Зеленский призвал ждать «настоящую вакцину», которую пообещал Евросоюз.