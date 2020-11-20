Незадолго до трагедии маньяк, устроивший резню в Кривом Роге, смотрел аниме-сериал «Тетрадь смерти»

Анастасия Иванова

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Центрально-Городской районный суд Кривого Рога отправил на два месяца под стражу без альтернативы внесения залога 29-летнего подозреваемого, который ранил восьмерых и убил двоих человек.

До сих пор непонятно, почему злоумышленник для совершения преступления приехал в другой район города. 7 ноября во второй половине дня, взяв рюкзак, он сел на скоростной трамвай на станции «Міська лікарня» возле микрорайона Восточный Долгинцевского района, где постоянно проживал, и приехал в Металлургический район, откуда и начал свой кровавый путь. Убивая и раня людей, двигался по улицам и выбирал свои жертвы хаотично, без всякой логики, побывав на улицах Героев АТО, Степана Тильги, Вадима Гурова, Костенко, Ветеранов Труда, а также на проспекте Гагарина…

«Вы меня судить не будете. Меня будет судить Божий суд!»

При задержании нападавший называл себя то Осирисом (царь загробного мира и судья душ усопших в древнеегипетской мифологии), то сыном Божьим Адамом, утверждая, что Бог приказал ему убить 15 человек. Заявил, что у него в портфеле находится тетрадь смерти, но ее «никто не откроет, потому что есть судьба». И огорошил признанием, что заходил в полицию в 16:30 (после совершения первых убийств, которые произошли в 15:26) и принес туда нож. «Я сказал, чтобы меня остановили. У меня нож. Я сказал, что убиваю во имя Бога», — заявил на камеру задержанный. Получается, полиция сама отпустила убийцу, задержав лишь тогда, когда на его счету было уже десять жертв?

Правоохранители опровергли слова злоумышленника, заявив, что он у них не появлялся, а перепутал полицию со 103-й школой. Зайдя в школу, он «оставил охраннику нож, сказал, что убил, и скрылся…»

Нож, с которым злоумышленник нападал на прохожих

Подозреваемому назначили психиатрическую экспертизу. В Кривом Роге объявили день траура по жертвам нападения. Власти выделили материальную помощь из бюджета города — по 10 тысяч гривен раненым, по 20 тысяч — семьям погибших. По улицам города люди ходят теперь с оглядкой. Ведь до сих пор нет ответа на вопрос, почему нападавший, которого считали заботливым сыном и внуком, интересным собеседником, «который много знал и много читал», и человеком, который «очень любил животных», в мгновение ока превратился в хладнокровного убийцу. И как знать, сколько еще бродит по городу таких «оборотней»?

Следов алкоголя, наркотических веществ и лекарственных препаратов в крови задержанного не обнаружили. На учете в психоневрологическом диспансере он не состоял. Агрессии никогда не проявлял. Был вполне дееспособным: ездил на заработки в другие страны. В последний раз провел полгода в Чехии, где жил в рабочем общежитии, зарабатывая строительством сборных домов. Подозреваемый мечтал о собственной квартире в Кривом Роге и о семье. Но с девушкой они расстались, она уехала на работу в другую страну, а он вернулся домой и год жил в родном городе на сбережения. Перебивался случайными заработками.

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Как сообщали «ФАКТЫ», 7 ноября мужчина не планировал оставаться в Кривом Роге. Накануне, 6 ноября, пришел к бабушке, помогал ей лепить пельмени, позвонил отцу (тот жил в другом городе): «Можно я сегодня поездом приеду?» «Давай лучше во вторник», — ответил пенсионер.

Вечером к бабушке пришла мама. Бабушка, сын и мама жили отдельно друг от друга.

— Мы посидели, так хорошо поговорили, — вспоминает мать подозреваемого Светлана (имена действующих лиц этих событий изменены). — Тима собирался уезжать на работу в Чехию. Хоть он подрабатывал иногда, сбережения уже заканчивались. Бабушка ему сунула в руки полторы тысячи гривен на будущую дорогу в Чехию. Мы попрощались, и он, абсолютно спокойный, в хорошем настроении ушел домой.

А на следующий день пошел убивать…

Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили круги на стенах и тетради с непонятными письменами. В день задержания нападавший требовал для себя смертной казни. В порядке исключения. А через два дня на заседании для определения меры пресечения заявил: «Вы меня судить не будете. Меня будет судить Божий суд!»

В квартире подозреваемого обнаружили круги на стенах и тетради с непонятными письменами

— Он требовал встречи с отцом, — говорит Светлана. — Говорил, что доверяет только ему. Но отец, мой бывший муж, который живет в другом городе, на заседание в Кривой Рог не приехал. Потом мне пришла в голову мысль, что, может, он требовал не папу, а Отца, Господа Бога?

— Он узнал вас? Понимал, что находится в суде?

— Меня пригласили в зал суда только на несколько минут. Заседание было закрытым. Как объяснили, отчасти из-за карантина, отчасти из-за состояния сына. В те минуты, которые я его видела, он плакал как маленький ребенок. У меня сложилось впечатление, что у него в тот момент действительно было сознание ребенка, который испугался и не понимает, где находится. Смотреть на это было невыносимо.

Я знаю, что над этим посмеялись бы сотни людей, которые хотят его распять, убить всеми возможными и невозможными способами, о чем они постоянно пишут в соцсетях. Но я мать. У меня разрывалось сердце. Я не спрашивала, узнал он меня или нет.

— Нашли уже его телефон? Вы говорили, что это был очень дорогой гаджет и он пропал…

— Говорят, не нашли. Однажды он появился в Сети. Я позвонила, но на другом конце трубку не взяли. Пропали и полторы тысячи гривен, которые дала ему бабушка на дорогу в Чехию…

«Один посмотрел и пошел спать, второй вышел в окно, а третий побежал убивать людей»

Как уже сообщали «ФАКТЫ», и сам подозреваемый, и его мать переживали насилие со стороны бывшего мужа, отца ребенка. В детстве сын бросался защищать мать. Но, когда вырос, уже после развода родителей, подружился с отцом и нередко приезжал к нему в гости в другой город.

— Очевидно, у парня имел место «стокгольмский синдром», когда жертва испытывала симпатию к агрессору, — высказывает предположение нынешний муж Светланы Андрей. — И чем больше над человеком издеваются — морально или физически, тем сильнее он привязывается. Возможно, на этом строилась связь Тимофея и его отца. Ему постоянно хотелось заслужить отцовское одобрение. Отец его, правда, с возрастом стал более сентиментальным. Стал чаще к себе звать. Но содержание его разговоров с Тимофеем нам неизвестно.

По решению суда 29-летнего подозреваемого, который убил двоих и ранил восемь человек, взяли под стражу на два месяца без права внесения залога

«ФАКТЫ» позвонили отцу подозреваемого. Его телефон отключен. С журналистами он общаться не желает.

Родня Тимофея лихорадочно искала ответы на вопросы, почему он пошел убивать. Выяснилось, что, кроме исторических и научно-популярных фильмов об устройстве Вселенной и пирамидах, 29-летний мужчина был фанатом японских специфических аниме-сериалов.

— Он смотрел аниме-сериалы «Тетрадь смерти», B: The Beginning, — продолжает Андрей. — Сериал B: The Beginning даже порекомендовал для просмотра моему брату. Там банда, жестокие серийные убийства, кровища. Мой брат скачал тогда это видео, стал смотреть. Ощущения были ужасные. Сначала у него затуманилось в голове. «Через какое-то время я почувствовал, что у меня едет от этого аниме крыша», — сказал он. Брат выключил видео и рекомендовал никому его не смотреть…

В «Тетради смерти» главный герой убивает не лично, а с помощью «Тетради смерти» преступников, а потом уже и нормальных людей. Убивает бесконтактно: вносит имя обреченного в «Тетрадь смерти», и человек через 40 секунд умирает. Он думал, что так преображает мир. Может, и Тимофей, насмотревшись этой дряни, хотел преобразить мир? Ведь он кричал в камеру, что люди должны понять, что они «тоже в аду». По сюжету «Тетради смерти» главный герой просил его заключить в камеру. И Тимофей тоже говорил, что заходил в полицию, чтобы «его остановили».

Под видом культовых аниме нам впаривают дерьмо, чуждую нам культуру, где все пронизано гнилью, кровищей, где все подталкивает к насилию и суициду. Ведь неизвестно, у кого какие пределы защиты психики.

Один посмотрел и пошел спать, второй вышел в окно, а третий побежал убивать людей. Китайцы ведь не зря запрещали «Тетрадь смерти» после того, как студенты стали изготавливать подобные тетрадки, куда записывали потом имена своих врагов: знакомых, родных и учителей…

«Родные воспринимали его поведение как «шутку» или «свидетельство взросления»

Пока ведется следствие, в соцсетях спорят, что же произошло. Одни считают, что нападавший «придуривается, и с головой у него все в порядке», другие, расшифровав письмена в найденных тетрадях и кругах на стене (эти фото появились в соцсетях), узнают там героев аниме, «а анимешники все суицидники и не дружат с головой», третьи не исключают теорию «нейролингвистического программирования вражескими спецслужбами», а четвертые просто спрашивают мать подозреваемого: «Как же вы не досмотрели, что сын был болен?»

— Я ночами не сплю, думаю об этом, — говорит Светлана. — Я не знаю, как смотреть людям в глаза. Но в моем окружении нет ни одного человека, кто заметил бы, что с ним происходит что-то странное. Может, детская травма виновата? Или аниме ужасные эти, которые он смотрел?

Между тем известный психиатр, заведующий отделом психических расстройств детей и подростков государственного Института психиатрии Игорь Марценковский считает, что ни травматические переживания в детстве, ни кровожадные аниме не могли спровоцировать такое преступление.

— Не каждый после таких специфических фильмов и аниме отправляется с ножом на улицу, — пояснил «ФАКТАМ» Игорь Марценковский. — Они опасны прежде всего для людей с уязвимой психикой. А, судя по видео, которое показывали по всем новостям, именно с таким человеком мы имеем дело.

Из того, что я увидел, у задержанного клиника острого чувственного бреда, возможно, есть галлюцинации, голоса. Бывает, что такой психоз развивается остро, но, скорее всего, были признаки нарушения мышления или иные психические расстройства раньше. Употребление наркотиков также могло спровоцировать развитие психоза. Однако только качественное психиатрическое обследование поможет установить истину.

— Панические атаки, которые переживал нападавший за год до случившегося, могли быть предвестниками начинающегося заболевания? Парень кричал по ночам, ему снились страшные сны. Мать лечила его успокоительными чаями, делала массажи шеи.

— Что такое панические атаки? Это приступы тревоги. Их не надо недооценивать, думать, что само пройдет. Они могут быть симптомами различных расстройств психики. Важно обратиться к квалифицированному специалисту. Это может быть и семейный врач, и невролог, но компетентный. Для большей компетенции лучше, если оценку состояния проведет психиатр. Другое дело, что принудительно это сделать по закону нельзя, обращение к психиатру дело добровольное. И на этом этапе мы теряем многих людей, которым могли бы помочь.

— Мать говорила, что, вернувшись из Чехии, сын стал вести беседы о здоровом образе жизни, убеждал, что нужно жить праведно, не пить, не курить, не обманывать. Они так и не поняли, то ли он подшучивал, то ли всерьез проповедовал, то ли просто повзрослел…

— Это ценная информация. Важно понять, почему он так изменился. Подобные изменения могут быть в дебюте шизофрении. Обратите внимание, что родные воспринимали его поведение как «шутку» или «свидетельство взросления». Родители часто ошибочно интерпретируют проблемы ребенка вместо того, чтобы решать этот вопрос со специалистом.

Между тем матери подозреваемого сообщили, что пришли результаты теста на коронавирус. Она была уверена, что незадолго до трагедии сын переболел этим заболеванием. Тест отрицательный.

— Многие тесты сейчас недостоверные, — не сдается Светлана. — Буду просить, чтобы переделали. Ведь у сына пропадали обоняние и вкус. А вдруг в этом вся загвоздка? Что он переболел ковидом и сошел с ума? Ведь сколько всего пишут, что с мозгами после коронавируса неладное творится, что люди страшное творят, даже суицидом заканчивают.

— Какого исхода вы хотите для своего сына?

— Очень тяжелый и страшный вопрос. Сейчас прошу Бога об одном: пусть подольше остается в этом безумии. Иначе, если придет в себя и поймет, что натворил, что погибли люди, что был ранен ребенок, его сознание это не переживет.

О жертвах криворожского маньяка читайте в публикации «Я восемь лет вымаливала у Бога это дитя… А ты его убил! «

Фото Нацполиции