Оппозиция блокирует проспекты в Ереване, требуя отставки Пашиняна

Лидия Мартынова

Активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, перекрыли сегодня, 20 ноября, движение автотранспорта на двух проспектах в Ереване. Одна группа протестующих заблокировала проспект Баграмяна перед зданием Национального собрания (парламента) страны, другая — проспект Тигран Меца (Тиграна Великого).

Полиция предприняла меры по «расчистке» дорог и подвергла приводу группу граждан. С проспекта Баграмяна в полицейский участок доставлены бывший руководитель аппарата парламента Ара Сагателян, экс-советник президента Нагорного Карабаха Тигран Абрамян, экс-депутата парламента Армении Мигран Акопян, лидер партии «Адеквад» Артур Даниелян и другие.

В настоящее время движение на обеих столичных транспортных артериях восстановлено.

Перекрытие улиц и площадей в Ереване было одним из широко применяемых способов борьбы сторонников нынешнего премьера Пашиняна против прежних властей республики во время так называемой бархатной революции весной 2018 года.

Как сообщало ИА Newstes, представители ведущей оппозиционной партии «Процветающая Армения» (ППА, лидер — Гагик Царукян) заявили 16 ноября о готовности встретиться с премьер-министром страны для обсуждения лишь одного вопроса — отставка Пашиняна без политических потрясений. Последние дни ППА и ряд других оппозиционных политобъединений республики проводят в Ереване митинги с требованием сложения Пашиняном полномочий главы кабмина, формирования переходного правительства и проведения досрочных парламентских выборов после истечения определённого периода стабилизации в стране.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта будут размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», потребовала денонсации соглашения и объявила о формировании «Комитета национального спасения».