Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Оппозиция блокирует проспекты в Ереване, требуя отставки Пашиняна

Оппозиция блокирует проспекты в Ереване, требуя отставки Пашиняна

Оппозиция блокирует проспекты в Ереване, требуя отставки Пашиняна

Активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, перекрыли сегодня, 20 ноября, движение автотранспорта на двух проспектах в Ереване. Одна группа протестующих заблокировала проспект Баграмяна перед зданием Национального собрания (парламента) страны, другая — проспект Тигран Меца (Тиграна Великого).

Полиция предприняла меры по «расчистке» дорог и подвергла приводу группу граждан. С проспекта Баграмяна в полицейский участок доставлены бывший руководитель аппарата парламента Ара Сагателян, экс-советник президента Нагорного Карабаха Тигран Абрамян, экс-депутата парламента Армении Мигран Акопян, лидер партии «Адеквад» Артур Даниелян и другие.

В настоящее время движение на обеих столичных транспортных артериях восстановлено.

Перекрытие улиц и площадей в Ереване было одним из широко применяемых способов борьбы сторонников нынешнего премьера Пашиняна против прежних властей республики во время так называемой бархатной революции весной 2018 года.

Как сообщало ИА Newstes, представители ведущей оппозиционной партии «Процветающая Армения» (ППА, лидер — Гагик Царукян) заявили 16 ноября о готовности встретиться с премьер-министром страны для обсуждения лишь одного вопроса — отставка Пашиняна без политических потрясений. Последние дни ППА и ряд других оппозиционных политобъединений республики проводят в Ереване митинги с требованием сложения Пашиняном полномочий главы кабмина, формирования переходного правительства и проведения досрочных парламентских выборов после истечения определённого периода стабилизации в стране.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта будут размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», потребовала денонсации соглашения и объявила о формировании «Комитета национального спасения».

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Норвегия готовит России «гигантский Cold Response»
Норвегия готовит России «гигантский Cold Response»
В сети обсуждают возможное расставание Артема Дзюбы с женой Кристиной
В сети обсуждают возможное расставание Артема Дзюбы с женой Кристиной
Жители села Лох захотели зарабатывать на туризме
Жители села Лох захотели зарабатывать на туризме
Заболевшие вампиры добровольно соблюдают социальную дистанцию
Заболевшие вампиры добровольно соблюдают социальную дистанцию
В Якутии запустили первый в регионе мобильный детский технопарк «Кванториум»
В Якутии запустили первый в регионе мобильный детский технопарк
Рособрнадзор провел в 2020 году апробацию моделей оценки компетенций учителей и директоров школ
Рособрнадзор провел в 2020 году апробацию моделей оценки компетенций
На портале «Российская электронная школа» опубликовано порядка 6 тыс. интерактивных видеоуроков
На портале «Российская электронная школа» опубликовано порядка 6 тыс.
Оппозиция блокирует проспекты в Ереване, требуя отставки Пашиняна
Оппозиция блокирует проспекты в Ереване, требуя отставки Пашиняна
Китайский корабль «Чанъэ-5» готовится к полету на Луну
Китайский корабль «Чанъэ-5» готовится к полету на Луну
Санду: Молдавия не заплатит «Газпрому» по долгам Приднестровья
Санду: Молдавия не заплатит «Газпрому» по долгам Приднестровья
Возможно, Латвия скоро выдвинет России территориальные претензии
Возможно, Латвия скоро выдвинет России территориальные претензии
Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года

Топ на сегодня

Лавров: Обвинения России в нарушении обязательств по ОДКБ нечистоплотны
Лавров: Обвинения России в нарушении обязательств по ОДКБ
КГБ Беларуси внёс создателей телеграм-канала NEXTA в перечень террористов
КГБ Беларуси внёс создателей телеграм-канала NEXTA в перечень
Китайское переселение, чудо из Владивостока, пересчет голосов в США: о чем пишут в Телеграме 19 ноября
Китайское переселение, чудо из Владивостока, пересчет голосов в США:
В Калининградской области разнообразили школьное меню
В Калининградской области разнообразили школьное меню
Более 6 тысяч школьников Владимирской области приняли участие в проекте «Билет в будущее»
Более 6 тысяч школьников Владимирской области приняли участие в

Еще по теме

В Ереване задержали 11 оппозиционеров
В Ереване митингующие выдвинули ультиматум Пашиняну
Пашиняна повторно выдвинут на пост премьера Армении
Сержа Саргсяна выбрали премьер-министром Армении