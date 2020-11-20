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По просьбе Еревана ФСБ усиливает пограничную безопасность Армении

По просьбе Еревана ФСБ усиливает пограничную безопасность Армении

Российские пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников 20 ноября на совещании у президента Владимира Путина о российской миротворческой миссии в Карабахе.

«В соответствии с принятым решением в целях обеспечения пограничной безопасности Республики Армения, мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и по просьбе армянской стороны Пограничным управлением ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники», — сказал Бортников.

Директор ФСБ также отметил, что о данном решении Москвы и Еревана проинформирована азербайджанская сторона. По его словам, с 18 по 20 ноября в Армению была осуществлена доставка резервов, а в настоящий момент проводится слаживание сил.

Глава российского государства выразил благодарность российским миротворцам в Карабахе и назвал их работу четкой и слаженной.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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