Правительство должно предложить существенную компенсацию: мэр Черкасс о локдауне выходного дня

Алексей Вольцев

При введении любых карантинов или локдаунов центральная власть должна обеспечить хоть какую-то компенсацию людям, общинам и городам, которые от этого пострадают. Такое мнение озвучил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в эфире программы «Право на владу».

«Я готов пойти на любые шаги, которые не противоречат здравому смыслу. Но я должен понять, какую компенсацию я получу от правительства, какую компенсацию получит каждый гражданин Украины, который потеряет работу. Какую компенсацию получит городской бюджет, который недополучил 192 млн гривен, из бюджета развития — 500 млн? Вы представьте, сколько мы не построили дорог. А они в этот период строили дороги. Значит, нам нельзя строить дороги, а правительству можно», — заявил мэр Черкасс.

По его словам, таким образом власть готовилась к выборам, однако при этом лишила регионы необходимых ресурсов.

«А как же выборы и локдаун выходного дня? Получается, на выборы — можно, а в строительный (магазин. — Авт.) — нельзя», — задал вопрос Бондаренко.