Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Правительство должно предложить существенную компенсацию: мэр Черкасс о локдауне выходного дня

Правительство должно предложить существенную компенсацию: мэр Черкасс о локдауне выходного дня

Правительство должно предложить существенную компенсацию: мэр Черкасс о локдауне выходного дня

При введении любых карантинов или локдаунов центральная власть должна обеспечить хоть какую-то компенсацию людям, общинам и городам, которые от этого пострадают. Такое мнение озвучил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в эфире программы «Право на владу».

«Я готов пойти на любые шаги, которые не противоречат здравому смыслу. Но я должен понять, какую компенсацию я получу от правительства, какую компенсацию получит каждый гражданин Украины, который потеряет работу. Какую компенсацию получит городской бюджет, который недополучил 192 млн гривен, из бюджета развития — 500 млн? Вы представьте, сколько мы не построили дорог. А они в этот период строили дороги. Значит, нам нельзя строить дороги, а правительству можно», — заявил мэр Черкасс.

По его словам, таким образом власть готовилась к выборам, однако при этом лишила регионы необходимых ресурсов.

«А как же выборы и локдаун выходного дня? Получается, на выборы — можно, а в строительный (магазин. — Авт.) — нельзя», — задал вопрос Бондаренко.

50 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
Полиция возбудила дело против свидетелей Ефремова за лжесвидетельство
Полиция возбудила дело против свидетелей Ефремова за лжесвидетельство
Путин: Альтернатива трёхстороннему соглашению по Карабаху — война
Путин: Альтернатива трёхстороннему соглашению по Карабаху — война
Лето на "Сплетнике": как Светлана Лобода, Валерия, Надежда Оболенцева и другие провожают ноябрь
Лето на "Сплетнике": как Светлана Лобода, Валерия, Надежда Оболенцева
Шойгу доложил Путину о завершении миротворческого развёртывания в Карабахе
Шойгу доложил Путину о завершении миротворческого развёртывания
В Новосибирской области открылся первый «IT-куб»
В Новосибирской области открылся первый «IT-куб»
В Томской области продолжается прием заявок на конкурс «Через искусство – к зеленой планете»
В Томской области продолжается прием заявок на конкурс «Через
В Волгоградской области продолжается модернизация школьных столовых
В Волгоградской области продолжается модернизация школьных столовых
Украина присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии
Украина присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии
По просьбе Еревана ФСБ усиливает пограничную безопасность Армении
По просьбе Еревана ФСБ усиливает пограничную безопасность Армении
Дом народов России намерен предоставить поддержку молодежным проектам в области национальной политики
Дом народов России намерен предоставить поддержку молодежным проектам
Лукашенко должен не «гусей дразнить», а строить союз с Россией — интервью
Лукашенко должен не «гусей дразнить», а строить союз с Россией —

Топ на сегодня

Китайское переселение, чудо из Владивостока, пересчет голосов в США: о чем пишут в Телеграме 19 ноября
Китайское переселение, чудо из Владивостока, пересчет голосов в США:
Более 6 тысяч школьников Владимирской области приняли участие в проекте «Билет в будущее»
Более 6 тысяч школьников Владимирской области приняли участие в
В Калининградской области разнообразили школьное меню
В Калининградской области разнообразили школьное меню
Задержан зампредседателя правительства Московской области
Задержан зампредседателя правительства Московской области
Трамп примет участие в саммите АТЭС
Трамп примет участие в саммите АТЭС

Еще по теме

Мэр Черкасс наградил камерунца за победу над Монсоном
Е-декларации: мэр Черкасс записал три дома и автопарк
Новости Украины: 119 миллионеров из Рады получили компенсации
Кубань получит 11,6 млрд рублей на компенсацию выпавших из-за пандемии доходов бюджета