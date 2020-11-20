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Путин: Альтернатива трёхстороннему соглашению по Карабаху — война

Путин: Альтернатива трёхстороннему соглашению по Карабаху — война

Пытающиеся затормозить исполнение трёхстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку по Карабаху должны понимать, что альтернатива этому документу — война, заявил сегодня, 20 ноября, президент Владимир Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

«Неожиданно для меня сейчас прозвучало то, что вы сейчас сказали, — о тенденции затормозить исполнение трёхстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана. Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно — война», — сказал глава государства после заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова.
«И если, не дай бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на их руках. Тех, кто пытается торпедировать эту договорённость. Это все должны понимать и отдать себе в этом отчёт», — добавил Путин.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что есть попытки изменить характер миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

«Есть, к сожалению, тенденция, мы её чувствуем, тенденция, которая нацелена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состояться полностью, хотя все вынуждены признать, что оно успешно реализуется, и попытки изменить характер миротворческой операции тоже мы наблюдаем, пока подспудные, но они имеют место», — констатировал Лавров.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта будут размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», потребовала денонсации соглашения и объявила о формировании «Комитета национального спасения».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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