Путин: Альтернатива трёхстороннему соглашению по Карабаху — война
Пытающиеся затормозить исполнение трёхстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку по Карабаху должны понимать, что альтернатива этому документу — война, заявил сегодня, 20 ноября, президент Владимир Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
«И если, не дай бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на их руках. Тех, кто пытается торпедировать эту договорённость. Это все должны понимать и отдать себе в этом отчёт», — добавил Путин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что есть попытки изменить характер миротворческой операции в Нагорном Карабахе.
Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта будут размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», потребовала денонсации соглашения и объявила о формировании «Комитета национального спасения».