Санду: Молдавия не заплатит «Газпрому» по долгам Приднестровья

Алексей Вольцев

Молдавия никогда на признает газовый долг Приднестровья своим. Об этом заявила избранный президент республики Майя Санду 19 ноября в интервью украинской «Европейской правде».

Она подчеркнула, что Республика Молдавия и так платит Приднестровью полную цену за электричество, для производства которого регион использует российский газ.

«Молдавия платит за газ и за электричество, для производства которого на левом берегу используют газ, который Россия поставляет Приднестровью. Поэтому даже если Приднестровье использует газ бесплатно и говорит, что долг ложится на РМ — это не так. Мы никогда не признаем этот долг», — подчеркнула Санду.

По ее словам, у Республики Молдавия есть свои долги, которые она погашает, и без учета приднестровской составляющей задолженностей перед «Газпромом» практически нет.

«Это долг „властей“ Приднестровья, и никто не спрашивал нас, хотим ли мы получать этот газ или нет», — заключила Майя Санду.

Напомним, российский «Газпром» считает, что долг Молдавии за поставляемый природный газ составляет $ 7 млрд. Практически всю эту сумму формирует задолженность потребителей в Приднестровье, где население и хозяйствующие субъекты регулярно оплачивают потребляемый энергоресурс в местный бюджет.

Формально образовавшийся газовый долг лежит на Moldovagaz, 50% которого принадлежит «Газпрому», 35,33% — правительству Молдавии, 13,44% — администрации Приднестровья. В 2008 году тогдашний президент РМ Владимир Воронин заявлял о признании приднестровского долга, однако его преемники этот долг стали отрицать, требуя его реструктуризации.

В настоящий момент Молдавия полностью зависит от российского энергоресурса, поставляемого транзитом через Украину. В конце 2019 года республика рисковала остаться без газа, так как Киев мог блокировать доступ через свою территорию. Ситуация урегулировалась. Вместе с этим, власти РМ для обеспечения энергетической безопасности проработали несколько вариантов альтернативных способов поставки. Они связаны с интеграцией в европейский трубопровод через Румынию по достроенной в этом году ветке Яссы — Кишинев или «Турецкого потока» на Украину.

Однако покупать европейский газ сегодня для Молдавии пока экономически нецелесообразно. Как сообщало ИА Newstes , проблема задолженности Приднестровья за поставляемый российский газ давно является актуальной для Кишинева. Регион более десяти лет потребляет газ, но не рассчитывается за него с поставщиками. Предшественник Санду, президент Молдавии Игорь Додон неоднократно обращался к руководству России и «Газпрома» с просьбой дифференцировать газовый долг, отказываясь брать на себя оплату приднестровских счетов.

«Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать», — заявлял молдавский лидер.

На 31 марта 2020 года долг за потребленный в Приднестровье газ составил $ 6,914 млрд из общих $ 7 млрд, которые должна Молдавия. Со своей стороны официальный Тирасполь отказывается даже обсуждать возможность оплаты своей доли в общем долге. Президент Приднестровья Вадим Красносельский считает, что поскольку контракт Россией заключается с MoldovaGaz, то и обязательства по его оплате, в том числе объему для потребителей Приднестровья, ложатся на Кишинев.

«Долги накапливаются на коммерческом предприятии MoldovaGaz. Раз это коммерция, то пусть собственники и разбираются. А когда Приднестровье будет признано, мы возьмем этот долг на свои плечи как признанное государство. Просто сейчас — пока мы не субъект международного права — другой формулы не существует», — заключил Красносельский.