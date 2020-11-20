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Украина технически не готова принять вакцину от коронавируса, которую ей выделят бесплатно

Украина технически не готова принять вакцину от коронавируса, которую ей выделят бесплатно

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на обещание Международной инициативы COVAX выделить Украине различные виды вакцин от COVID-19 на безвозмездной основе, с их доставкой и хранением могут возникнуть определенные проблемы.

Об этом 19 ноября в прямом эфире ток-шоу «Право на владу» заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Национальная техническая группа экспертов уже сегодня оценивает полностью три различные механизмы доставки вакцины и хранения. Почему говорю о трех разных? Потому что две из вакцин, которые, как уже было озвучено, имеют 95% эффективности, требуют температуру для хранения минус 20 °C и минус 70 °C. Украина такую вакцину никогда не получала и не транспортировала. Обычные условия транспортировки у нас — это +2°C, + 8°C», — отметил он.

По словам Виктора Ляшко, Национальная техническая группа экспертов, которая включает ведущих иммунологов, инфекционистов, эпидемиологов, а также людей, которые могут и умеют организовать логистику фармацевтических препаратов, занимается вопросом о том, как в Украину можно поставить и сколько можно принять вакцины при различных условиях ее хранения.


«Да, Украина больше готова пока принять вакцины с температурой хранения + 2 °C, + 8 °C. Но другие механизмы мы также оцениваем», — добавил главный санитарный врач.

О том, как будут распределять полученную вакцину, рассказал во время телеэфира министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

По словам чиновника, в первую очередь прививку от COVID19 смогут получить представители групп риска по здоровью и профессиональному признаку.

«Понятно, что это группы риска. Группа риска, которая по признакам по здоровью — имею в виду сопутствующие заболевания, группа риска по возрасту — это люди старше 65 лет — они имеют тяжелое течение болезни и высокую летальность, группа риска по профессиональному признаку — работники сферы здравоохранения, которые тоже должны быть обеспечены вакциной и должно быть привиты», — уточнил министр.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что до подписание соглашения о поставках вакцин от COVID-19 ожидается до 7 декабря, а их поставка — в первом квартале 2021 года. Охватить вакцинацией стремятся как можно больше населения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на сегодняшний день лучшие результаты в создании эффективной вакцины демонстрируют несколько иностранных компаний. Это американский фармацевтический концерн Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech, американская компаний Moderna, шведско-британский фармацевтический концерн AstraZeneca, а также компании Sanofi, Sinovac и Johnson & Johnson. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день проходят клинические испытания 47 вакцин-кандидатов. Из них 10 находятся в решающей третьей фазе тестирования. К получившим лицензии в России вакцинам «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» международные специалисты относятся с большим недоверием.

Фото: pravda.com.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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