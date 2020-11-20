В Одессе вымогатели пытают и грабят бывших узников гетто и концлагерей: несколько стариков скончались

Анастасия Иванова

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Одесситы, жители близлежащих населенных пунктов обеспокоены участившимися случаями бандитских нападений и неприкрытого грабежа пожилых людей. Только за последнее время таких криминальных инцидентов было пять.

В селе Фонтанка (ближний пригород Одессы) группа из четырех неизвестных взломала металлическую решетку на окне и проникла в дом к пожилой паре. Связав супругов и заклеив им рты скотчем, нелюди стали пытать пенсионеров, выламывая руки и ноги. Нелюди вымогали деньги и драгоценности. Старушка не выдержала — указала, где хранятся сбережения, 16 тысяч евро. Однако на этом изверги не угомонились — они вырвали еще золотые коронки с зубов пожилого хозяина дома… Пострадавшие оказались в реанимации.

У другой пожилой женщины злоумышленники силой отобрали 10 тысяч евро. Правда, оставили в живых. А вот одинокий 90-летний житель села Великий Дальник (также неподалеку от областного центра) не пережил ограбления. Преступники ворвались к нему в дом, привязали к кровати, избивали палками… Потерпевший успел рассказать о том, что злоумышленники выкрикивали: «Жид, где деньги? Мы знаем, что у тебя они должны быть». Однако денег у мужчины не было, бандиты завладели лишь 4 тысячами гривен его пенсии. Бывший узник германских нацистов прожил после этого зверства менее суток и скончался от травм, полученных им от фашистов нынешних.

Ранее нападению подверглась пожилая пара в Одессе. Злоумышленники с крыши девятиэтажного дома пробрались в окно квартиры на пятом этаже. Старушка выжила, а ее супруг скончался от полученных травм.

Как рассказали в региональной Ассоциации евреев — бывших узников гетто и концлагерей, началось все с того, что в дома к членам ассоциации стали приходить люди, представлявшиеся сотрудниками социальных служб (и даже самой ассоциации). После их визитов из квартир исчезали деньги и ценные вещи.

Следом начались целенаправленные бандитские выходки. Незваные гости уже не утруждали себя фальшивыми сочувственными расспросами немощных стариков. Они неприкрыто, силой требовали деньги в иностранной валюте, заявляя жертвам, что знают о получении ими именно таких сумм.

В Ассоциациии говорят, что пострадавших от разбойных нападений уже более полутора десятков человек. Потому сомнений практически не остается: бандиты имеют доступ к информации о тех, кто «получает валюту» — от имени правительства Германии им выплачивают компенсации за ужасы, пережитые ими в годы Второй мировой.

По факту этих происшествий полицией открыто уголовное производство по статье «Разбой с проникновением в жилище». Начаты следственные действия. Однако профессиональные юристы отмечают, что в подобных случаях нападение является совокупностью преступлений и данные вносятся в ЕРДР также по статьям «Умышленное убийство» и «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Киеве и Днепре обезвредили опасные банды уголовников, нападавших на дома бизнесменов. Тем временем впервые в Украине сразу четверых членов одной банды, грабивших и убивавших стариков, приговорили к пожизненному заключению.

