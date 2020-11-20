Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В "Слуге народа" назвали порог для ввода локдауна

В "Слуге народа" назвали порог для ввода локдауна

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине с каждым днем растет количество заболевших коронавирусом. Если за 18 ноября зафиксировали 13357 новых больных, то 19 ноября COVID-19 заразились уже 14 575 человек.


Остановить рост инфекции не может введенный Кабмином «карантин выходного дня», который, к слову, игнорирует местная власть.

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что полный локдаун власть намерена ввести, если за сутки заболеет коронавирусом 20 тысяч человек.

«Мы стремительно приближаемся к введению локдауна, который нам всем грозит при условии +20 000 новых заболевших за сутки», — написал Тищенко в Facebook.

Вместе с тем, журналист Виктор Шлинчак напомнил, что раньше Зеленский обещал ввести жесткий карантин при количестве заболевших за сутки 15 тысяч человек.

По поводу «карантина выходного дня» существует масса разных мнений. Многие считают, что такой подход не разорвет цепь передачи инфекции, на что рассчитывают в Минздраве. Министр Степанов раньше настаивал на введении жестких ограничений, но позже признал, что полный локдаун не выдержит украинская экономика.

«ФАКТЫ» публиковали видео, в котором рестораторы Львова призвали власть ввести полный локдаун сейчас сроком на три недели и жестко контролировать соблюдение ограничений. Они заявили, что первыми готовы закрыться, но власть должна сделать так, чтобы люди понимали ее стратегию и могли планировать свою работу.

761 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Якутии запустили первый в регионе мобильный детский технопарк «Кванториум»
В Якутии запустили первый в регионе мобильный детский технопарк
Рособрнадзор провел в 2020 году апробацию моделей оценки компетенций учителей и директоров школ
Рособрнадзор провел в 2020 году апробацию моделей оценки компетенций
На портале «Российская электронная школа» опубликовано порядка 6 тыс. интерактивных видеоуроков
На портале «Российская электронная школа» опубликовано порядка 6 тыс.
Оппозиция блокирует проспекты в Ереване, требуя отставки Пашиняна
Оппозиция блокирует проспекты в Ереване, требуя отставки Пашиняна
Китайский корабль «Чанъэ-5» готовится к полету на Луну
Китайский корабль «Чанъэ-5» готовится к полету на Луну
Санду: Молдавия не заплатит «Газпрому» по долгам Приднестровья
Санду: Молдавия не заплатит «Газпрому» по долгам Приднестровья
Возможно, Латвия скоро выдвинет России территориальные претензии
Возможно, Латвия скоро выдвинет России территориальные претензии
Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
На Национальном чемпионате «Абилимпикс» обсудят развитие инклюзивного образования и трудоустройство лиц с инвалидностью и ОВЗ
На Национальном чемпионате «Абилимпикс» обсудят развитие инклюзивного
Школьники Москвы стали чаще участвовать в олимпиадах
Школьники Москвы стали чаще участвовать в олимпиадах
Эрдоган пообещал Турции ведущее место в новом миропорядке
Эрдоган пообещал Турции ведущее место в новом миропорядке
Бесплатный хостинг от провайдера HostiMan
Бесплатный хостинг от провайдера HostiMan

Топ на сегодня

Лавров: Обвинения России в нарушении обязательств по ОДКБ нечистоплотны
Лавров: Обвинения России в нарушении обязательств по ОДКБ
КГБ Беларуси внёс создателей телеграм-канала NEXTA в перечень террористов
КГБ Беларуси внёс создателей телеграм-канала NEXTA в перечень
Китайское переселение, чудо из Владивостока, пересчет голосов в США: о чем пишут в Телеграме 19 ноября
Китайское переселение, чудо из Владивостока, пересчет голосов в США:
В Калининградской области разнообразили школьное меню
В Калининградской области разнообразили школьное меню
Более 6 тысяч школьников Владимирской области приняли участие в проекте «Билет в будущее»
Более 6 тысяч школьников Владимирской области приняли участие в

Еще по теме

До 30 тысяч больных в сутки: в Минздраве рассказали о коллапсе медицинской системы при отмене карантина
В Украине новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
В Украине новый коронавирусный рекорд — 12 524 заболевших за сутки
В Украине зафиксирован небольшой спад новых случаев COVID-19