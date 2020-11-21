Карантин выходного дня: в Нацполиции заявили о вступлении в силу новых санкций

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Начиная с субботы, 21 ноября, в Украине вступают в силу изменения в законодательстве, которыми предусмотрены усиленные санкции против нарушителей «карантина выходного дня».

Об этом сообщили в Управление коммуникации Нацполиции.

«В соответствии с принятым Законом Украины „О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)“, пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности — респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет за собой наложение штрафа от 170 до 255 гривен», — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении граждан, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов.

«Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя», — пообещал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Кроме того, в субботу и воскресенье полицейские будут проводить рейдовые проверки, чтобы проконтролировать соблюдение субъектами хозяйствования решение правительства по карантину выходного дня.

Полиция призывает всех соблюдать установленные правила карантина, которые призваны сохранить жизнь и здоровье граждан, а также сдержать распространение коронавирусной инфекции на территории Украины.

Напомним, в законе об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни прописано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170−255 гривен).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», введение «карантина выходного дня» поддерживает и не поддерживает равное количество украинцев. Кроме того, почти все опрошенные украинцы слышали о таком карантине, но только 35% считают, что эта мера уменьшит распространение коронавируса. Еще одна деталь: 61% опрошенных не поддерживали введение жесткого локдауна по всей стране, как это было в марте, при этом 55% считали, что это поможет справиться с распространением коронавируса.

Фото: сайт Нацполиции