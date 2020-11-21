Министр образования Эстонии покинула пост — из-за служебного транспорта

Анастасия Иванова

Эстонский министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) сообщила в пятницу, что покидает свой пост, пишет err.ee.

Майлис Репс написала в социальной сети Facebook, что берет политическую ответственность за свои ошибки, поэтому покидает должность министра образования.

«Последняя неделя была самым тяжелым периодом моей политической карьеры. Я оказалась под сильным давлением в связи с тем, что не разделяла роли министра и матери. Признаю, что совершила ошибки и прошу прощения за это. Хочу предложить своим несовершеннолетним детям безопасную и спокойную атмосферу воспитания. Вот почему я сегодня решила уйти в отставку с поста министра образования и науки. И также беру на себя политическую ответственность за свои ошибки при совмещении трудовой и семейной жизни», — добавила Репс.

Премьер-министр Юри Ратас передал прошение Репс об отставке президенту Керсти Кальюлайд.

Министра освобождает от должности по предложению премьер-министра президент Кальюлайд. Она же по предложению премьер-министра назначит в должность нового члена правительства, когда выяснится новый кандидат на пост министра образования.

После ухода с поста министра Репс продолжит работу в качестве депутата Рийгикогу.

Репс работала министром образования с 2016 года. Она также занимала этот пост в период с 2002 по 2003 год и с 2005 по 2007 год.

Репс на этой неделе пришлось объясниться перед общественностью и СМИ: почему шофер ведомства регулярно развозит ее детей по школам и кружкам по интересам? Доказательства этого накануне предоставило издание Õhtuleht.

Добавим, что депутат парламента Раймонд Кальюлайд высказал идею о том, что на смену Майлис Репс на посту министра образования мог бы прийти русскоязычный человек, чтобы решить проблемы русского образования в Эстонии.

«Не очень верю, что „центристы“ на это пойдут, но идея яркая. С одной стороны, я всегда приветствую выдвижение неэстонцев на высокие государственные посты Эстонии, т.к. это может хоть немного подправить известный кричащий дисбаланс в виде 3% представительства русских в руководстве министерств. С другой стороны, абсолютно понятно, что ни одному человеку с русской фамилией не дадут изменить курс на полный перевод русского образования в Эстонии на эстонский язык. Более того, прежний опыт показывал, что на подобные посты весьма часто подбирались те русские, которые изо всех сил пытались быть святее Папы Римского в деле уничтожения русской идентичности в Эстонии. Назначение на пост министра условного русского Криштафовича или одного из многочисленных безынициативных русских „центристов“ не только не решило бы проблемы подготовки учителей для русских школ и более эффективного обучения эстонскому языку на языковых уроках без перевода на эстонский всей системы, но ещё сильнее разобщило бы местных русских и эстонцев. Если же говорить о тех русских, которые выступают за сохранение русского образования в Эстонии как базы для идентичности общины (не отрицая необходимости изучения эстонского), то их не допустит до министерской должности ни Центристская партия, ни КаПо», — пишет редактор эстонского портала Tribuna.ee Родион Денисов.