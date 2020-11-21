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Москва зеркально ответила Лондону на санкции по «делу Магницкого»

Москва зеркально ответила Лондону на санкции по «делу Магницкого»

В ответ на санкции, которые Лондон ввел против России по «делу Магнитского», Москва ввела персональные санкции против 25 британских граждан.

Как сообщила журналистам официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ограничительные меры предусматривают запрет для этих лиц въезда на территорию Российской Федерации.

При этом конкретизировать, кто именно из британских чиновников оказался под санкциями, в российском ведомстве не стали.

Захарова лишь напомнила о том, чт в рамках «дела Магнитского» правительство Великобритании в июле этого года объявило о решении ввести национальные санкции против ряда должностных лиц нашей страны.

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — заявила спикер.

Она добавила, что Россия неоднократно давала комментарии и разъяснения насчет смерти господина Магнитского, однако в Лондоне их «предпочитают не замечать».

Москва же считает действия британского правительства попыткой вмешательства во внутренние дела России и оказания давления на систему правосудия страны.

«Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа», — заключила Захарова.

Напомним, что юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в 2008 году по делу об уклонении от уплаты налогов, которое возбудили в отношении нескольких компаний фонда.

В 2009 юрист умер в московском СИЗО «Матросская Тишина». В Генпрокуратуре считают весьма вероятным тот факт, что Магнитский был убит по приказу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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