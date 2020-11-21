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Пациент отправил семейного врача в больницу после отказа подписать с ним декларацию

Пациент отправил семейного врача в больницу после отказа подписать с ним декларацию

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Житомире пациент напал на семейного врача за отказ в подписании декларации. Об этом говорится в сообщении Житомирской областной прокуратуры.

«Начато уголовное производство по факту совершения пациентом хулиганства в отношении семейного врача медицинского центра Житомира (ч.1 ст. 296 УК Украины). Инцидент произошел 19.11.2020, в центре первичной медицинской помощи. Местный житель, 1970 года рождения, находясь в кабинете семейного врача и получив отказ в подписании с ним декларации, совершил словесный конфликт и хулиганские действия в отношении врача и медицинской сестры, нанес им телесные повреждения. После этого инцидента врачу понадобилась медицинская помощь, в связи с чем ее госпитализировали в одно из медицинских учреждений города», — сообщили в ведомстве.

Досудебное расследование, которое проводит Житомирский отдел полиции, продолжается. Житомирская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Как писали «ФАКТЫ», ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об алгоритме действий пациента, не заключившего декларацию с семейным врачом.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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