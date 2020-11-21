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При 20 тысячах заболевших в день больницы будут завалены трупами: врач рассказал, когда украинская медицина "ляжет"

При 20 тысячах заболевших в день больницы будут завалены трупами: врач рассказал, когда украинская медицина "ляжет"

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Украинские медики усомнились в возможности спасения инфицированных COVID-19 пациентов, если их количество ежедневно будет составлять 15−20 тысяч. В частности, об этом в интервью «Радио Свобода» заявил доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров, работающий в отделении интенсивной терапии столичной больницы № 17.


По его словам, дело тут не в количестве мест в больницах, а в дефиците медиков.

«Мы все должны понимать, что если количество болеющих лиц, новых заболеваний ежедневно будет 15−20 тысяч, то медицина ляжет. И просто у нас будут те кадры, которые мы видели во время первой волны на севере Италии, то есть трупы на полах, трупы в приемных отделениях. Если количество заболеваний будет продолжаться, пожалуй, недели две с количеством 15−20 тысяч новых случаев, то есть понятно, что и тяжелых больных будет намного больше. То есть мы просто уже не выдержим», — сказал медик, подчеркнув, что в его отделении на 10 коек уже сегодня приходится 10−11 больных и меньше практически не бывает.

Он также отметил огромную нагрузку на медиков, которые, заходя в «красную» зону на 4−4,5 часа, оттуда уже через эти 4−4,5 часа просто выползают. Санитарки уже уволились, а из медицинских сестер практически никто не согласился работать в инфекционной реанимации.

Напомним, ранее профессор Дубров жестко обратился к «ковид-атеистам», не желающим соблюдать противопандемические меры.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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