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Шойгу прилетел в Ереван и отправился на встречу с Пашиняном

Шойгу прилетел в Ереван и отправился на встречу с Пашиняном

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ереван в составе межведомственной делегации РФ. Об этом 21 ноября сообщила пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян.

«Сергей Шойгу прибыл в Ереван. Ожидается прибытие министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также вице-премьеров РФ Александра Новака, Алексея Оверчука и других», — сказала она.

Пресс-секретарь также сообщила, что глава российского оборонного ведомства не стал дожидаться остальных членов делегации и отправился на встречу с армянским премьером Николом Пашиняном.

«Министр обороны России прибыл в Армению. В данный момент он встречается с премьер-министром», — цитирует спикера РИА Новости.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Москва приняла решение развернуть на границе Армении и Азербайджана дополнительные силы из состава Погранвойск России.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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