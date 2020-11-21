Состоялись учения НАТО Cyber Coalition 2020 с центром в Эстонии

Влада Некрасова

На этой неделе в Эстонии прошли учения НАТО в киберпространстве Cyber Coalition 2020. Err.ee. Они объединили около тысячи участников из государств, входящих в альянс, партнерских стран и организаций.

«Защита киберпространства является частью коллективной обороны. Учения Cyber Coalition подтверждают возможности НАТО по противодействию угрозам даже в условиях пандемии», — сказал руководитель учений капитан-лейтенант Роберт Баклс.

В связи с эпидемиологической обстановкой учения Cyber Coalition целиком прошли в виртуальной среде. Кибернетическое командование Сил обороны Эстонии обеспечивало удаленную работу международного штаба из 120 человек.

«Наша команда отлично справилась с поставленными задачами», — заявил один из организаторов учений, капитан Кибернетического командования Сил обороны Аймар Прууль.

Помимо этого эстонская команда участвовала в подготовке сценария учений и заданий, соответствующих наиболее реалистичным ситуациям.

«Учения оказались крайне полезными. Мы смогли отработать протоколы принятия решений, передачи данных и наладить сотрудничество между странами и учреждениями в условиях, когда физический контакт невозможен», — уверяет Прууль.

Крупнейшие учения НАТО Cyber Coalition 2020 по обеспечению кибербезопасности проводились и ранее. На сей раз они прошли с 16 по 20 ноября — уже в 13-й раз. «Вымышленные сценарии позволяют отработать цепочку принятия решений и сотрудничество между различными странами и организациями с целью укрепления возможностей по проведению операций в цифровом пространстве», — отмечают в эстонской армии.