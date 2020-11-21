США пытаются похоронить «Северный поток — 2» шантажом немецких компаний

Влада Некрасова

Представители администрации США в частном порядке контактируют с руководством европейских компаний, которые задействованы в реализации проекта «Северный поток — 2».

Как предает ТАСС, ссылаясь на немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur, таким образом Вашингтон усиливает давление на эти компании, пытаясь обойтись без ввода очередной порции санкций.

Это следует из слов неназванного представителя Вашингтона, который пояснил, что Америка таким образом шантажирует европейцев, грозя им последствиями от будущих санкций.

«США не хотят, чтобы пришлось вводить санкции против европейских компаний. Мы совершаем эти звонки, чтобы их предупредить и дать время для выхода. Этого трубопровода не будет», — сказал заокеанский «партнер».

Правда из материала нельзя точно узнать, кто именно осуществляет контакты со стороны Вашингтона и с какими конкретно фирмами они ведут такие «переговоры».

Самым подходящим объектом для такого давления является оператор германского порта Мукран — компания Faehrhafen Sassnitz GmbH. На нее Вашингтон оказывает постоянный прессинг, требуя перестать использовать гавань в качестве логистической базы для проекта.

Ранее ИА Newstes сообщало, что германская экономика связывает большие надежды с победой Джо Байдена на выборах президента США. В связи с чем бизнесмены ФРГ призвали руководство демпартии США не вредить «Северному потоку — 2»