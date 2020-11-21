Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » США пытаются похоронить «Северный поток — 2» шантажом немецких компаний

США пытаются похоронить «Северный поток — 2» шантажом немецких компаний

США пытаются похоронить «Северный поток — 2» шантажом немецких компаний

Представители администрации США в частном порядке контактируют с руководством европейских компаний, которые задействованы в реализации проекта «Северный поток — 2».

Как предает ТАСС, ссылаясь на немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur, таким образом Вашингтон усиливает давление на эти компании, пытаясь обойтись без ввода очередной порции санкций.

Это следует из слов неназванного представителя Вашингтона, который пояснил, что Америка таким образом шантажирует европейцев, грозя им последствиями от будущих санкций.

«США не хотят, чтобы пришлось вводить санкции против европейских компаний. Мы совершаем эти звонки, чтобы их предупредить и дать время для выхода. Этого трубопровода не будет», — сказал заокеанский «партнер».

Правда из материала нельзя точно узнать, кто именно осуществляет контакты со стороны Вашингтона и с какими конкретно фирмами они ведут такие «переговоры».

Самым подходящим объектом для такого давления является оператор германского порта Мукран — компания Faehrhafen Sassnitz GmbH. На нее Вашингтон оказывает постоянный прессинг, требуя перестать использовать гавань в качестве логистической базы для проекта.

Ранее ИА Newstes сообщало, что германская экономика связывает большие надежды с победой Джо Байдена на выборах президента США. В связи с чем бизнесмены ФРГ призвали руководство демпартии США не вредить «Северному потоку — 2»

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Минфин посоветовал россиянам учебную игру "Не в деньгах счастье"
Минфин посоветовал россиянам учебную игру "Не в деньгах счастье"
5 секретов шляп королевы Елизаветы II
5 секретов шляп королевы Елизаветы II
Алиев и Шойгу констатировали выполнение заявления о перемирии в Карабахе
Алиев и Шойгу констатировали выполнение заявления о перемирии
Рубль восстановит утраченные позиции в начале 2021 года
Рубль восстановит утраченные позиции в начале 2021 года
Лунный календарь комнатных растений на декабрь 2020 года
Лунный календарь комнатных растений на декабрь 2020 года
Форма Юнармии оптом, покупка через интернет-магазин
Форма Юнармии оптом, покупка через интернет-магазин
США пытаются похоронить «Северный поток — 2» шантажом немецких компаний
США пытаются похоронить «Северный поток — 2» шантажом немецких
Пандемия вызвала мировой кризис, сравнимый с Великой депрессией — Путин
Пандемия вызвала мировой кризис, сравнимый с Великой депрессией —
Wanted: аромат Estee Lauder Beautiful Absolu, посвященный Энди Уорхолу
Wanted: аромат Estee Lauder Beautiful Absolu, посвященный Энди Уорхолу
"Гарик, мы разводимся!": Павел Воля высмеял Харламова, намекнув на причины его расставания с Асмус
"Гарик, мы разводимся!": Павел Воля высмеял Харламова, намекнув на
На Avito предлагают за деньги сфотографироваться с Playstation 5 или коробкой от нее
На Avito предлагают за деньги сфотографироваться с Playstation 5 или
Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года

Топ на сегодня

Дом народов России намерен предоставить поддержку молодежным проектам в области национальной политики
Дом народов России намерен предоставить поддержку молодежным проектам
Полиция возбудила дело против свидетелей Ефремова за лжесвидетельство
Полиция возбудила дело против свидетелей Ефремова за лжесвидетельство
Спасение первоклассника из рабства, новая болезнь в Африке, БелАЭС на распутье: о чем пишут в Телеграме 20 ноября
Спасение первоклассника из рабства, новая болезнь в Африке, БелАЭС на
По просьбе Еревана ФСБ усиливает пограничную безопасность Армении
По просьбе Еревана ФСБ усиливает пограничную безопасность Армении
Шойгу доложил Путину о завершении миротворческого развёртывания в Карабахе
Шойгу доложил Путину о завершении миротворческого развёртывания

Еще по теме

США готовят санкции против связанных с «Северным потоком-2» компаний — СМИ
США пообещали не вводить санкции против «Северного потока — 2»
Немецкий партнер «Газпрома» признал угрозу санкций «Северному потоку — 2»
«Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом — Кремль