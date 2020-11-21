Степанов назвал число заболевших коронавирусом, при котором в Украине введут полный локдаун

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Сообщивший в пятницу, 20 ноября о новом «антирекорде» в Украине относительно числа инфицированных коронавирусом граждан министр здравоохранения Максим Степанов также рассказал о том, когда в стране могут ввести полный локдаун.

По его словам, это может произойти при условии, что число новых больных COVID в сутки будет составлять 30 тысяч человек в течение нескольких дней подряд, пишет УП.

«Если будет угроза полного локдауна медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткий карантин. Для нас главное — это количество людей, которые госпитализируются. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это произойдет при больше 30 тысяч в сутки … это может вызвать серьезные проблемы по нагрузке медицинской системы», — сказал министр в эфире одного из телеканалов.

Чиновник напомнил, что ранее локдаун ожидали и при 9500 больных в сутки, и при 15 тысячах. Но этого удавалось избежать благодаря постепенному увеличению количества коек с подключенным кислородом.

В то же время народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что полный локдаун власть намерена ввести, если за сутки заболеет коронавирусом 20 тысяч человек. «Мы стремительно приближаемся к введению локдауна, который нам всем грозит при условии +20 000 новых заболевших за сутки», — написал Тищенко в Facebook.

Примерно такие же цифры приводит и издание «Обозреватель» со ссылкой на свои источники в правительстве: по его информации, Кабмин намерен ввести полный локдаун на 3−4 недели в период новогодне-рождественских праздников, чтобы избежать полного коллапса медицинской системы и уберечь человеческие жизни. При этом чиновники допускают, что могут осуществить такой шаг и раньше, если официальная статистика по заболевшим приблизится к критической отметке — 20−22 тыс. в сутки. Мэры городов уже предупреждены о ситуации на селекторных совещаниях.

«Локдаун в Украине будет введен, эта идея поддержана всем правительством. Единственное, что сейчас обсуждается — это дата, когда его вводить. Есть два варианта: либо с 20−25 декабря и до второй половины января — Старого нового года. Или еще раньше, если мы перейдем порог в 20−22 тысячи больных в сутки. Елки, корпоративы, ярмарки — все будет закрыто. Цель — минимизировать контакты между людьми в период праздников», — рассказал достоверный источник в правительстве.

За вариант полного локдауна также выступили и в Министерстве внутренних дел. Об этом сказал заместитель министра Антон Геращенко, назвав карантин выходного дня полумерой для сдерживания эпидемии. При этом он также призвал принять меры для поддержки бизнеса в период карантина.

При этом, по словам заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, об окончательном решении говорить еще рано, так как правительство пока что не советовалось по вопросу локдауна с Верховной Радой, которая, к слову, и сама сейчас находится на карантине.

Напомним, что 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин, усилил будничный карантин по всей Украине и ввел полный «локдаун» по выходным с 14-го до 30-го ноября по меньшей мере. Решение правительства вызвало мощный протест малых предпринимателей, которые говорят, что власть лишает их возможности выжить. Но премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления с трибуны ВР 17 ноября заявил, что если результата карантина выходного дня не будет через несколько недель, придется усиливать карантинные ограничения. А мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем утверждал, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Так, при пессимистическом сценарии локдаун на две недели введут 10−15 декабря, при оптимистическом — 20−25 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, моделирование Киевской школы экономики с учетом соблюдения «карантина выходного дня» показало возможную цифру умерших от коронавируса украинцев к концу 2020 года — она может достичь 33 тысяч человек.

Фото: zik.ua