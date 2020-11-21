Тактика блицкрига: Баку окунулся в кровавую бойню в Карабахе — мнение

Алексей Вольцев

Потери, которые понесла Армения в Карабахе и Украина в Донбассе, могут предвещать возрождение тактики блицкрига, который получился у войск Германии в Польше в 1939 году. Об этом, со слов неназванного высокопоставленного офицера ВС США, пишет издание Breaking Defense.

Генерал напомнил, что сегодня, как и 80 лет назад, важна не только технология, но и тактика. Он отметил, что в 1939 у всех были и танки, и самолёты, и радиосвязь, однако особое значение имел именно новый способ комбинировать применение военных технологий.

Breaking Defense развивает мысли своего собеседника, указывая, что Азербайджан и Россия могут и не иметь самого современного оружия, но у них уже есть новейшие беспилотные летальные аппараты, которые помогают сделать любое вооружение более эффективным.

«В Донбассе Россия использовала беспилотники для обнаружения украинских целей для быстрого и разрушительного артиллерийского огня. В Нагорном Карабахе беспилотники сами стали смертоносным оружием», — говорит американский эксперт.

Источники Breaking Defense при этом утверждают, что современная война уже никогда не будет прежней, а поэтому армии США необходимо готовиться к отражению новых угроз.

«Несмотря на то, что их беспилотники нанесли тяжёлые потери армянам, азербайджанцы сами окунулись в кровавую бойню, когда их пехота неоднократно атаковала армянские окопы. Хотя Азербайджан добился территориальных выгод, они были скромными и дорогостоящими… Таким образом, азербайджанская комбинация новых и старых тактических приёмов была явно менее изощрённой и успешной, чем у немцев в 1939 году», — констатирует Breaking Defense.

Следует отметить, что разговоры о блицкриге Азербайджана в недавнем вооружённом конфликте в зоне карабахского конфликта не соответствуют действительности, хотя и военный успех Баку в осенней кампании не вызывает сомнений. Первая неделя боёв, с 27 сентября по 4 октября, не дала азербайджанским войска желаемого результата — они смогли продвинуться вглубь оборонительных позиций армянских сил лишь на считанные километры. Однако в дальнейшем, сконцентрировав два-три бронетанковых «кулака» в составе порядка 25 тыс. военных и несколько сотен бронетехники на южном направлении фронта, они смогли прорвать оборону и в течение последующих недель развить наступательную инициативу. По оценкам военных экспертов, превосходство в живой силе ВС Азербайджана над Армией обороны Нагорного Карабаха на этом направлении доходило до 10−12 к одному. Только ценой колоссальных потерь в личном составе и тяжёлой технике, а также при завоевании практически полного воздушного превосходства с помощью ударных беспилотников израильского и турецкого производства Баку на 44-й день войны продвинулся на 40−45 километров, взял второй по величине карабахский город Шуши и вышел на окрестности Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.