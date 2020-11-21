Трамп примет участие в саммите G20

Анастасия Иванова

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите Группы двадцати (G20). Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации.

«Президент Трамп примет участие в завтрашнем виртуальном саммите G20», — отметил он, отвечая на просьбу подтвердить информацию об участии главы государства.

Согласно опубликованному в пятницу Белым домом рабочему графику главы государства, в субботу и в воскресенье в 16:00 мск он в закрытом для прессы формате принимает участие в саммите.

Саммит Группы двадцати под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда будет проходить с 21 по 22 ноября в онлайн-формате. Среди тем обсуждения — восстановление экономического роста после кризиса, вызванного пандемией.

В первый день в саммите примет участие президент России Владимир Путин. Также участвуют председатель КНР Си Цзиньпин, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, канцлер ФРГ Ангела Меркель.