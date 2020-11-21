Трамп заявил, что выиграл выборы

Алексей Вольцев

Президент США Дональд Трамп на первой пресс-конференции за неделю снова заявил, что выиграл выборы, но не стал отвечать на вопросы журналистов.

«Я выиграл, между прочим. Но ничего, мы все выясним. Почти 74 миллиона голосов», — сказал Трамп.

Трамп выступал в Белом доме, чтобы объявить о инициативе по снижению цен на лекарства. Он сказал, что посвятил себя полностью борьбе за американцев. Закончив пятнадцатиминутное выступление, он передал слово чиновникам, не стал отвечать на вопросы журналистов и покинул комнату.