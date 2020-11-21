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Взрыв кислорода в военном COVID-госпитале возле Львова: началась эвакуация пациентов

Взрыв кислорода в военном COVID-госпитале возле Львова: началась эвакуация пациентов

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В городе Винники рядом со Львовом началась госпитализация людей из ковид-больницы, в которой, по предварительным данным, произошел взрыв.


Об этом сообщили в эфире «Свобода слова» Савика Шустера" мэр столицы Галичины Андрей Садовый.

«В эту секунду у нас возникла нештатная ситуация — возле Львова есть городок Винники, и там в госпитале проблема с кислородом, и нам надо срочно оттуда забирать 50 больных, находящихся в сложном состоянии», — сказал мэр.

Позже Садовый написал в социальной сети, что взрыв произошел в военном госпитале — там, по предварительной информации, взорвался балон на заправке для подачи кислорода.

Также он привел статистику происшествия: из-за того, что в больнице нет возможности поставлять кислород, необходимо срочно перевезти 60 кислородозависимых больных. 30 человек примет к себе Больница скорой помощи, 5 из них в реанимации, а еще 12 человек везут в 8-ю больницу.

«Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подачи кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в других медучреждений. Среди пациентов есть и тяжелые. Бригады скорой уже уехали. Наши коммунальные учреждения — Больница скорой помощи и 8-я больница — готовы принять пациентов. Не думал, что новый „ковидний“ корпус на Миколайчука, который мы только что открыли, понадобится так быстро», — написал Андрей Садовый.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце октября в российском Челябинске на территории больницы взорвалась кислородная будка; тогда погибли два пациента.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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