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10-тысячная группировка ИГИЛ «провожает» США из Ирака смертоносными атаками

10-тысячная группировка ИГИЛ «провожает» США из Ирака смертоносными атаками

Шесть иракских сотрудников службы безопасности и три гражданских лица были убиты в субботу, 21 ноября, в результате засады, устроенной боевиками террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России) к северу от Багдада, передаёт телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в полиции арабской республики.

Самодельное взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, было приведено в действие примерно в 200 км от Багдада, а затем, когда на место инцидента прибыла группа полицейских и бойцов преимущественно шиитских военизированных формирований «Силы народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби», созданы в 2014 году при поддержке Ирана для борьбы с ИГИЛ), джихадисты открыли по ней огонь из засады.

Четыре члена «Хашд аш-Шааби» и двое полицейских погибли на месте вместе с тремя мирными жителями, сообщил Мухаммед Зидан, мэр Зуйи, расположенной в 50 км от города Тикрит. Несколько человек получили ранения.

Сообщений о потерях среди нападавших игиловцев не поступало.

Одиннадцать человек погибли 8 ноября в результате атаки боевиков ИГИЛ на армейский блокпост в Эль-Радвании, недалеко от аэропорта Багдада на окраине столицы.

Последние нападения произошли после того, как Пентагон объявил, что выведет из Ирака ещё 500 военнослужащих, сократив их численность до 2500 солдат и офицеров в арабской республике. Тем не менее, иракское правительство «ясно указало, что оно хочет поддерживать партнёрство с Соединёнными Штатами и силами коалиции, поскольку мы продолжаем завершать борьбу с ИГИЛ», заявил 19 ноября глава Центрального командования ВС США (CENTCOM, в зону ответственности входит Ближний Восток) генерал Кеннет Маккензи.

Он привёл оценку, согласно которой ИГИЛ по-прежнему имеет около 10 000 боевиков и сторонников в иракско-сирийском регионе, оставаясь «реальной угрозой».

«Прогресс иракских сил безопасности позволил США снизить уровень (военного) присутствия в Ираке», — утверждал американский военачальник.

Напомним, в декабре 2017 года бывший премьер-министр и главнокомандующий ВС Ирака Хайдер аль-Абади объявил о завершении в стране разгрома группировки ИГИЛ, которая после вторжения в 2014 году смогла захватить до трети всей иракской территории, включая второй по величине город арабской республики Мосул. Однако террористическая угроза в Ираке до сих пор остаётся крайне высокой.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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