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Армения выделит деньги жителям Карабаха: события ночи 22 ноября

Армения выделит деньги жителям Карабаха: события ночи 22 ноября

Правительство Армении предоставит по 600 долларов жителям населенных пунктов Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана, сообщается в официальном Telegram-канале кабинета министров. «Граждане, зарегистрированные в населенных пунктах, перешедших под контроль Азербайджана, получат единовременную помощь в 300 тысяч драмов (около 600 долларов)», — говорится в сообщении.

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу посетил филиал Всеармянского фонда «Айастан», чтобы выразить поддержку ежегодному телемарафону по сбору средств для Карабаха. В этом году телемарафон посвящен сбору средств для армян Нагорного Карабаха, которые оставили свои дома в результате военных действий. Макрон отметил, что Франция обязана оказать гуманитарную помощь армянам, покинувшим 7 районов, которые перешли под контроль Азербайджана. Помимо этого, помощь нужна жителям самой Республики Армения.

Кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» по итогам второго тура парламентских выборов в Грузии побеждают во всех 17 одномандатных округах, сообщил ЦИК страны на своем сайте. Согласно опубликованным данным, каждый кандидат набрал более 87% голосов избирателей.

Второй тур выборов глав городских администраций пройдет в воскресенье во Львове, Днепре (Днепропетровске), Полтаве, Николаеве, Ровно, Ужгороде, Черкассах, Бердянске, Дрогобыче, Славянске и Никополе. В этих городах за кресло мэров будут бороться по двое кандидатов, которые не смогли преодолеть в первом туре 25 октября пятидесятипроцентный барьер. Выборы во Львове и Днепре ожидаются самыми интригующими.

Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко жестко раскритиковал позицию Украины по отношению к Белоруссии. «Вы что, совсем дебилы, вы чего на Белоруссию плюете? Вы плюете в Белоруссию, которая имела мужество быть дружной по отношению к Украине?» — сказал Червоненко. Ухудшение отношений с Минском, по мнению экс-министра, невыгодно Киеву, так как, в частности, постройка дорог на Украине зависит от поставок битума из соседней страны. Как отметил Червоненко, политическая ситуация в Белоруссии — это внутреннее дело граждан этой страны.

Власти Китая ввели карантин в расположенном на границе с российским Забайкальским краем городе Маньчжоули из-за выявленных там двух случаев вызванной коронавирусом пневмонии. Оперативный штаб также сообщил о временной приостановке пассажирского железнодорожного сообщения с городом. Маньчжоули является важным логистическим центром на границе России и Китая: там расположен грузопассажирский пограничный переход «Забайкальск — Маньчжурия».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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