Армяне Карабаха должны будут получить паспорта Азербайджана — интервью

Влада Некрасова

Подписанное лидерами Азербайджана, Армении и России заявление о завершении военных действий в Нагорном Карабахе вызвало немало вопросов. О том, насколько эти договоренности соответствуют интересам сторон, о геополитической реальности, сложившейся после их достижения, корреспондент ИА Newstes в Баку поговорил с азербайджанским политологом Ильгаром Велизаде.

— Как вы оцениваете трехстороннее заявление лидеров трех стран, положившее конец активной фазе войны? Насколько оно отражает интересы Азербайджана? Баку окончательно решил проблему Карабаха?

— Это единственное решение в данных геополитических реалиях, которое обеспечивает бескровную передачу остальных регионов Азербайджана и в целом деоккупацию всех территорий, включая нагорную часть Карабаха. Потому что на тех территориях, где будут размещены российские миротворцы, будут перемещаться и азербайджанские вынужденно перемещенные лица. Они туда будут возвращены как граждане Азербайджана и будут защищены конституцией нашей страны. Армяне, жители этого края, также должны получить паспорта Азербайджана, потому что речь идет о проживании на территории Азербайджана и совершенно неприемлемо было бы, если бы на этих территориях проживали граждане другой страны.

По крайней мере, можно точно сказать, что все эти перспективы открываются этим соглашением. Кроме того, нужно сказать, что здесь есть последовательность выполнения достигнутых договоренностей. Кроме того, эти соглашения открывают и фиксируют новую геополитическую реальность в регионе, поскольку открываются коммуникации, и в том числе из Азербайджана в Нахичевань, а также в сторону Турции.

Грузопоток по Мегринскому коридору будет работать в обоих направлениях, что будет в интересах всех стран региона. Для самой России это кратчайший путь для доставки грузов в Юго-Западную Азию. Все это повышает геостратегическую роль Азербайджана в регионе.

Что касается конечного урегулирования карабахской проблемы, то мы понимаем, что после военных действий должен начаться политический этап, который должен фиксировать итоги военной кампании. Этот политический диалог должен фиксировать то, что речь идет об азербайджанских территориях. Весь диалог, который будет строиться, должен строиться вокруг того, что речь идет об азербайджанской территории. Какие бы предложения там ни звучали, они должны быть нивелированы тем, что конечное решение должно оставаться за азербайджанской стороной.

— Россия ввела миротворческий контингент на территорию Азербайджана. Разделяете ли вы точку зрения, что Москва получила все, чего добивалась?

— Сложно сказать, что Кремль получил все, что хотел. Скорее тут можно сказать то, что интересы Российской Федерации были учтены по максимуму. Не первый год звучало то, что российские миротворцы могут осуществлять миротворческую миссию в регионе. В данном случае мы можем говорить о том, что эти интересы по полной были учтены. Мы можем говорить о том, что Россия имеет важные позиции в регионе, имеет конструктивный диалог как с Баку, так и с Ереваном. Эти обстоятельства тоже учтены в решении.

В частности, именно российские миротворцы обеспечивают вывод армянских войск с азербайджанской территории. Мы видим, что это нелегко, есть определенное сопротивление действиям российской стороны. В данном случае конструктивная миротворческая роль России налицо, и я думаю, что российская сторона имеет возможность показать свой миротворческий потенциал и его роль может принести пользу региону.

Они могут создать безопасность для проживания и азербайджанского, и армянского населения в зоне проведения миротворческой операции. Что касается опасений, которые сейчас звучат, то они преждевременны и не соответствуют тем реалиям, которые сегодня складываются. И российские миротворцы могут опровергнуть все эти опасения.

— Отражает ли соглашение интересы Турции? Турецкие военнослужащие останутся в Азербайджане в качестве миротворцев или официально будет создана база?

— Турция всегда говорила о том, что примет любое решение, которое примет Баку, это ее официальная позиция. Анкара согласилась с итоговым документом и поддержала Азербайджан в этом вопросе, так как данные соглашения устраивают Баку. Турецкие военные тоже отправляются сюда с миротворческой миссией. Вообще, нужно сказать, что миротворческие миссии ограничиваются сроком проведения миротворческой операции.

Поэтому появление турецких миротворцев не говорит о том, что Турция будет создавать здесь военную базу. Если бы было такое решение, то оно было бы вне рамок миротворческой операции. Кроме того, для Азербайджана остается актуальной военная доктрина, которая была принята больше десяти лет тому назад, где зафиксировано то, что на территории Азербайджана не может быть размещена военная база третьего государства.

В этом смысле разговоры о создании военной базы Турции в Азербайджане тоже не соответствуют реалиям. Для того чтобы турецкая военная база была создана, нужно изменить военную доктрину. Инициатив в сторону изменения военной доктрины нет, каких-то предложений тоже нет. Поэтому я думаю, что данный вопрос носит умозрительный характер, а не практический.

— Насколько эти соглашения будут одобрены в Вашингтоне, Брюсселе и Тегеране?

— Это не имеет никакого значения, поскольку это соглашение одобрено сторонами конфликта при посредничестве России. Поскольку сами стороны конфликта согласились с этим решением, то мнение разных игроков на ход событий не должно сказываться. Конечно же, реакция может быть разной и страны по-разному могут отнестись к этому документу, но это их внутреннее дело. Как им потом относиться к сторонам, которые подписали данный документ, тоже их дело.

Однако на ходе практической реализации соглашения это не будет сказываться. В постконфликтный период, когда будет согласование политических вопросов, каждое из этих государств будет выдвигать разные предложения, но все будет зависеть от того, насколько они будут одобрены подписантами этого соглашения.

Если предложения будут носить конструктивный характер и будут соответствовать тому видению, которое сегодня складывается в отношении перспектив урегулирования, то они скорее будут приняты и будут играть конструктивную роль в процессе окончательного политического урегулирования карабахского конфликта.