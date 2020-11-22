Будущего спецкора NYT в России предупредили о «боевых отрядах Путина»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла «условия работы» будущего спецкора ведущего американского издания The New York Times в Москве.
Мария Захарова обратила внимание на объявление редакции The New York Times о вакансии специального корреспондента в российской столице. Американской газете нужен человек со «знанием России и бывших советских республик», а также свободно владеющий русским языком.
Условия такие: «Россия Владимира Путина направляет боевые отряды, вооруженные нервно-паралитическими веществами, против своих врагов, самым последним из которых является лидер оппозиции Алексей Навальный». И далее: «Киберагенты России сеют хаос и раздор на Западе, чтобы опорочить его демократические системы, продвигая при этом свою фальшивую версию демократии. Россия использует частных военных подрядчиков по всему миру, чтобы тайно распространять свое влияние».
Кроме того, уточняет The New York Times, «больницы России быстро заполняются пациентами с коронавирусной инфекцией, в то время как её президент прячется на своей вилле».
Официальный представитель МИД России рекомендовала американским журналистам «работать себе спокойно в Штатах», не подвергаясь описанному «риску» ради написания нескольких небылиц своего журналиста.
ИА Newstes отмечает, что в объявлении The New York Times особо подчёркивается, что «мы находимся на пороге нового, менее дружественного Путину президента в США, который должен только поднять температуру между Вашингтоном и Москвой».