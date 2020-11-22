Государственный долг Литвы может составить больше половины ВВП

Лидия Мартынова

Если не принять мер, то скоро задолженность Литвы превысит 60% ВВП. Об этом заявила кандидат на пост премьер-министра страны Ингрида Шимоните, пишет RuBaltic.ru.

Шимоните подчеркнула, что нормализовать ситуацию будет сложно, и снижение дефицита бюджета будут происходить за счет роста экономики страны, а не за счет повышения налогов или принятия непопулярных мер.

Еще в апреле министр финансов прибалтийской республики Вилюс Шапока давал прогноз по росту госдолга. Он предположил, что к концу 2020 года задолженность составит от 46,8% до 50,6% ВВП. В целом правительство Литвы одобрило проект бюджета на 2021 год с дефицитом 5% от планируемого ВВП.

«Доходы бюджета в следующем году запланированы в размере 11,4 млрд евро, расходы — 15,5 млрд евро. Дефицит должен составить 4,1 млрд евро. По итогам текущего года дефицит бюджета запланирован в размере 2,8% ВВП. Фактически он может возрасти до 8,8% ВВП. Эта разница образуется в результате дополнительных расходов, связанных с мерами по смягчению последствий для экономики пандемии коронавируса», — отметил глава Минфина Литвы Вилюс Шапока.

Госдолг Литвы, заложенный в проект бюджета, составит 50,2% от экономики по сравнению с 33% в этом году.

В соответствии с долгосрочным планом, в 2022 году дефицит бюджета Литвы должен быть снижен до 2,7%, в 2023 году — до 1,6% ВВП. Госдолг Литвы, заложенный в проект бюджета, составит 50,2% от экономики по сравнению с 33% в этом году. Министр финансов Шапока назвал такой вариант бюджета «оптимальным».