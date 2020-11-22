Государственный долг Литвы может составить больше половины ВВП
Если не принять мер, то скоро задолженность Литвы превысит 60% ВВП. Об этом заявила кандидат на пост премьер-министра страны Ингрида Шимоните, пишет RuBaltic.ru.
Шимоните подчеркнула, что нормализовать ситуацию будет сложно, и снижение дефицита бюджета будут происходить за счет роста экономики страны, а не за счет повышения налогов или принятия непопулярных мер.
Еще в апреле министр финансов прибалтийской республики Вилюс Шапока давал прогноз по росту госдолга. Он предположил, что к концу 2020 года задолженность составит от 46,8% до 50,6% ВВП. В целом правительство Литвы одобрило проект бюджета на 2021 год с дефицитом 5% от планируемого ВВП.
Госдолг Литвы, заложенный в проект бюджета, составит 50,2% от экономики по сравнению с 33% в этом году.
В соответствии с долгосрочным планом, в 2022 году дефицит бюджета Литвы должен быть снижен до 2,7%, в 2023 году — до 1,6% ВВП. Госдолг Литвы, заложенный в проект бюджета, составит 50,2% от экономики по сравнению с 33% в этом году. Министр финансов Шапока назвал такой вариант бюджета «оптимальным».