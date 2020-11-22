«Мы — контрреволюционеры»: Малофеев начал готовиться к выборам в Госдуму
Сегодня, 22 ноября, в Москве прошёл съезд общероссийского движения «Двуглавый орёл», на котором было принято решение создать политическое движение «Царьград», одноименное с телеканалом, которым владеет Константин Малофеев.
На своей странице в «Фейсбуке» предприниматель заявил, что новое движение является «самой крупной русской организацией страны», в которую вошли «Двуглавый орёл», «Союз добровольцев Донбасса», «Союз казаков-воинов России и Зарубежья», «Союз православных женщин» и другие патриотические и православные объединения.
«Царьград» готовится участвовать в выборной кампании 2021 года в Госдуму в качестве общественного «контролёра».
В состав нового движения вошли депутаты Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») и Николай Земцов («Единая Россия»), сенатор Евгений Савченко, экс-генпрокурор Юрий Скуратов, экономист Сергей Глазьев, профессор Александр Дугин, политолог Сергей Михеев, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл Покровский, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, журналист «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков.
Ранее СМИ сообщали о разрыве отношений Малафеев с отставным генерал-лейтенантом СВР Леонидом Решетниковым, который в движении «Двуглавый орёл» являлся исполнительным директором. Комментируя новое движение, Решетников написал в своем блоге: