«Мы — контрреволюционеры»: Малофеев начал готовиться к выборам в Госдуму

Алексей Вольцев

Сегодня, 22 ноября, в Москве прошёл съезд общероссийского движения «Двуглавый орёл», на котором было принято решение создать политическое движение «Царьград», одноименное с телеканалом, которым владеет Константин Малофеев.

На своей странице в «Фейсбуке» предприниматель заявил, что новое движение является «самой крупной русской организацией страны», в которую вошли «Двуглавый орёл», «Союз добровольцев Донбасса», «Союз казаков-воинов России и Зарубежья», «Союз православных женщин» и другие патриотические и православные объединения.

«Всех вместе нас, единомышленников, теперь почти миллион», — уточнил Малафеев.

«Царьград» готовится участвовать в выборной кампании 2021 года в Госдуму в качестве общественного «контролёра».

«Мы проанкетируем всех кандидатов в депутаты по 225 мажоритарным округам и всех кандидатов от политических партий на предмет их приверженности традиционным семейным, религиозным и культурным ценностям русского народа. Мы — контрреволюционеры, поэтому будем поддерживать наших единомышленников в составе любых политических партий. Но их предвыборные программы и заявления должны совпадать с основными целями и задачами „Царьграда“: народосбережение, защита традиционной семьи, возрождение имперских традиций российской государственности, сохранение гражданского мира и согласия, поддержание политической и социальной стабильности, защита суверенитета и территориальной целостности страны», — продолжил Константин Малофеев.

В состав нового движения вошли депутаты Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») и Николай Земцов («Единая Россия»), сенатор Евгений Савченко, экс-генпрокурор Юрий Скуратов, экономист Сергей Глазьев, профессор Александр Дугин, политолог Сергей Михеев, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл Покровский, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, журналист «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков.

Ранее СМИ сообщали о разрыве отношений Малафеев с отставным генерал-лейтенантом СВР Леонидом Решетниковым, который в движении «Двуглавый орёл» являлся исполнительным директором. Комментируя новое движение, Решетников написал в своем блоге:

«Сегодня похоронили „Двуглавый орёл“. Сначала устранили создателей, а потом пропели „за упокой“. Русская православная монархическая просветительская организация оказалась опасной и ненужной. Могильщики теперь поют „Осанна“ подмене смыслов, а желающие быть обманутыми благодарят за доверие. Дальше — не чокаясь и молча».