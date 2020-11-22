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Пентагон отправил на Ближний Восток стратегическую авиацию

Пентагон отправил на Ближний Восток стратегическую авиацию

США в субботу перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (СЕНТКОМ).

«Экипажи B-52H Stratofortress из состава пятой эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Майно в штате Северная Дакота, оперативно совершили дальний полет на Ближний Восток 21 ноября с целью сдерживания агрессии и подтверждения поддержки партнеров и союзников США», — отмечается в заявлении СЕНТКОМ.

По данным командования, полет был беспосадочным и был призван «продемонстрировать способность американских ВВС оперативно перебрасывать свои силы в любую точку мира и интегрировать их в ход операций».

Экипажи во время выполнения задания взаимодействовали с американскими истребителями и самолетами-заправщиками. Как уточняет СЕНТКОМ, в последний раз дальний полет стратегического бомбардировщика на Ближний Восток совершался в начале текущего года. Число бомбардировщиков, переброшенных в регион, не уточняется.

Как информировал журналистов во вторник исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Кристофер Миллер, численность американских воинских контингентов в Афганистане и Ираке к 15 января 2021 года планируется сократить до 2,5 тысячи. По данным телекомпании CNN, в настоящее время в Афганистане находятся примерно 4,5 тысячи военнослужащих США, в Ираке — около 3 тысяч.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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